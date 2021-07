Frio ganha força e aumenta chance de geada nesta quinta-feira (29)

A intensa massa de ar polar que passou a atuar no Sul do país deu início ao que a meteorologia aponta ser a onda de frio mais severa deste ano até o momento chegou a Mato Grosso do Sul ontem (28) e deve se intensificar nesta quinta-feira (29) com chance de temperaturas abaixo de 5°C e geada no extremo sul.





Com pouca nebulosidade as temperaturas caem mais rápido. "A cobertura de nuvens é um importante fator que interfere no aquecimento e no resfriamento do ar durante o dia e também durante a noite, atuando como um regulador da temperatura. Com o céu limpo, as temperaturas tendem ser menores", explica a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes.





Esse fator também influencia nos níveis de umidade relativa do ar que podem atingir valores críticos entre 30-20% em praticamente todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Nestas condições é necessário aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





Vale lembrar que a combinação entre temperatura e velocidade do vento, também chamada de sensação térmica, pode potencializar a percepção de frio na pele.





Na parte centro-sul e leste do Estado as mínimas podem ficar entre 0°C e 5°C no início da manhã, e à tarde devem ficar entre 12°C e 17°C. Já na região norte e pantaneira as mínimas ficam entre 10°C e 13°C, e as máximas entre 17°C e 20°C.









Por: Mireli Obando