Período de incêndios começa e SOS animais silvestres recebe doações para campanha

Mato Grosso do Sul está em situação crítica para queimadas, devido a falta de chuvas e a consequente baixa umidade do ar. Em 2020 os incêndios consumiram milhares de hectares e mataram diversos animais, para evitar que o cenário e repita a Campanha SOS Animais Silvestres retoma as doações financeiras para subsidiar ações de resgate e assistência à fauna.





A Campanha SOS Animais Silvestres é uma iniciativa do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP/MS), que em 2020 arrecadou R$ 11,6 mil para as ações. O Grupo foi criado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e, em abril de 2021 foi reconhecido oficialmente pelo Governo de Mato Grosso do Sul.





Diante das condições climáticas favoráveis às queimadas, o Governo do Estado declarou situação de emergência por 180 dias a partir desta terça-feira (13). A Coordenadora da Campanha e conselheira do CRMV-MS, Dra. Paula Helena Santa Rita explica que o GRETAP já começou a atuação neste ano em várias regiões





"Estamos com focos de incêndio na região de Bonito e Jardim e a equipe está lá para prestar o atendimento necessário para os animais silvestres atingidos pelas chamas. Além do resgate, a equipe está preparada para prestar atendimento e assistencialismo aos animais", diz ao lembrar que além do Pantanal e o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari também estão sendo monitorados.





Para o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva a Campanha SOS Animais Silvestres superou as expectativas e contribuiu com as ações que foram realizadas, tanto que serviram de base para o Governo do MS oficializar a criação do GRETAP/MS.





"Em 2020 a equipe atendeu 102 animais diretamente com cuidados veterinários, translocação ou assistencialismo direto. Sem contar os inúmeros animais que receberam assistencialismo indireto por meio dos pontos de alimentação. Recebemos muitas doações e com a medicação ainda foi possível atender aos animais domésticos da Serra do Amolar. Por isso contamos com a colaboração de todos para que a campanha continue", afirma o presidente.





De maneira indireta o número de animais assistidos é ainda maior, ao considerar que foram implantados mais de 70 pontos de alimentação. Contribua com o projeto, faça uma doação para o SOS Pantanal por meio da agência 2609-3, conta corrente 6237-5, Banco do Brasil, em nome de Missão Salesiana (CNPJ: 03.226.149/0015-87).





ASSECOM