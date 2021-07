Ministro Queiroga estará na Capital nesta sexta-feira (16)

Ministro tem previsão de chegada na Capital às 8h50 e segue com agenda durante o dia

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (16). O ministro chegará na Base Aérea de Campo Grande às 8h50 e seguirá para agenda ao longo do dia na Capital.





Conforme o titular da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Geraldo Resende, a visita do Ministro da Saúde é um reconhecimento da boa condução no combate a pandemia e na imunização contra Covid-19 em MS. “Somos referencia nacional e vamos mostrar ao ministro Queiroga como estamos conseguindo chegar nesse bom desempenho”, destacou.





Após a chegada na ALA 5, o ministro segue para a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) para abertura da 1ª Reunião de Gestores do Mato Grosso do Sul 79 Secretários Municipais de Saúde.





Às 10h30, vão realizar visita no Drive Thru de Vacinação no Parque Ayrton Senna. Às 10h45, participa da recepção de Boas Vindas- Encontro com Residências Médicas de Saúde da Família e Residência Multiprofissional. Também será assinado Termo de Compromisso para estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas Tipo II e Termo de Compromisso para o credenciamento de 68 Equipes Saúde Bucal.





Às 12h seguem para visita na para Unidade de Saúde Moreninha. Às 12h15 será feita visita à Unidade Escola do Projeto Laboratório de Inovação de Atenção Primária.





Às 14h30, a agenda tem continuidade para conhecer ambulatório pós-Covid na APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais, primeiro do País atendendo 100% pelo Sistema único de Saúde.





Às 15h30 realiza visita ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referencia no tratamento de pacientes com COVID-19 em Mato Grosso do Sul.





Às 17h30 o Ministro da Saúde encerra a agenda e retorna para Brasília.





Por: Mariane Chianezi