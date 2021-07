PARANAÍBA| Municípioterá um Centro Integrado SESI SENAI

Uma importante reunião ocorreu na manhã de quinta-feira, 01, em Campo Grande, na FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) entre o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, o presidente Sérgio Longen, deputado estadual Paulo Corrêa, secretário de Indústria e Comércio Edivando Quirino e o coordenador regional da Costa Leste Adriano Caçula, para alinhar detalhes sobre a implantação de um Centro Integrado SESI SENAI.





As negociações começaram no fim de maio, quando o presidente Sérgio Longen esteve no município para visitar seis áreas sugeridas pela prefeitura para implantação do Centro, que fará a qualificação profissional, já que conta com 106 empresas do segmento industrial e que geram quase 2 mil empregos diretos.





No encontro desta quinta-feira, os detalhes do projeto começaram a ser alinhados e o presidente da FIEMS reafirmou o compromisso. “Vamos fazer o investimento no Centro Integrado. A próxima fase é a doação do terreno e, em contrapartida, já vamos iniciar o projeto de implantação e dar início às qualificações”. Longen anunciou ainda que, por meio de um convênio com o município e a UFMS, será possível iniciar o atendimento naquela região também com os serviços do Sebrae. Dessa forma, o Sistema S começa a trabalhar de maneira integrada na cidade.





O prefeito Maycol Queiroz afirmou que a doação do terreno deve ocorrer em até 60 dias. “Estamos levando um presente para Paranaíba, que faz aniversário no próximo dia 4. Ter o Sistema S na nossa cidade era um sonho e, agora, se tornou realidade. Apresentamos as áreas, o presidente Sérgio Longen gostou de um específico no Parque Industrial. Na próxima semana já temos uma agenda para alinhar detalhes. O terreno deve ser doado em até 60 dias, mas já vamos trabalhar com salas que temos para iniciar as capacitações em nosso município”.





Presente na reunião e também nas visitas à Paranaíba, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa, enfatizou que uma cidade só cresce e se desenvolve economicamente se tiver qualificação, porque tudo passa pela educação. Assim, a implantação do Centro Integrado SESI SENAI será um marco para toda aquela região. “É um salto na qualidade da capacitação profissional de Paranaíba, que é um polo industrial do nosso Estado, o prefeito e os secretários foram arrojados na proposta e isso fará com que o município seja cada vez mais atrativo para a chegada de novas indústrias”.





Por: Luana Chaves/ Com informações DICOM FIEMS