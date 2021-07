Licenciamento de veículos placas 5 e 6 deve ser pago até esta sexta-feira, dia 30

Proprietários de veículos com placas final 5 e 6 têm até o próximo dia 30 de julho para quitar o seu licenciamento.





O documento, que permite o tráfego em vias públicas, mostra que o proprietário cumpriu com suas obrigações em relação ao uso de seu automóvel, tais como: quitação de multas, IPVA e Seguro Obrigatório.





Para consultar os débitos do veículo e emitir guia para pagamento basta acessar o site https://www.meudetran.ms.gov.br/ com número da placa e do Renavam.





Já no smartphone é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fazer o cadastro e clicar em “Entrar com gov.br”. Em seguida, é preciso baixar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual.





Depois, deve clicar em “Veículos”, informar o Renavam e o número de segurança do CRV e selecionar incluir.





Por: Katiuscia Fernandes