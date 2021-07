Deputado Barbosinha destina R$ 650 mil em emendas para saúde de 16 cidades

O Governo do Estado depositou terça-feira (27) R$ 25,2 milhões em emendas parlamentares para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Desse total, referentes ao ano de 2020, o deputado Barbosinha (DEM) atende 16 municípios com recursos da ordem de R$ 650 mil, já depositados e à disposição dos prefeitos a partir desta quarta-feira (28), para aplicação no custeio da Saúde.





“Nessa primeira etapa de liberação, os valores são destinados especificamente para o custeio da Saúde e vão ajudar os municípios com demandas relacionadas inclusive no combate à Covid-19”, considerou Barbosinha, que participou, na semana passada, da assinatura da ordem de autorização para o pagamento, em evento promovido com a presença do governador Reinaldo Azambuja. Na oportunidade, Reinaldo destacou a “parceria com a Assembleia Legislativa, por meio de uma relação de confiança, trabalho em conjunto e responsabilidade compartilhada”.





Mais recursos





Mais recursos, para educação, assistência social e às áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura ainda serão liberados, até o final do mês de agosto, mediante formalização de convênios com os municípios, de acordo com a indicação de cada deputado. “Esse é o resultado da ação que desenvolvemos em prol de todo o Mato Grosso do Sul”.





Ao todo o deputado Barbosinha destinou R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para 35 municípios, o que soma 52 emendas destinadas às cidades sul-mato-grossenses.





Nessa primeira etapa, as emendas de Barbosinha já podem ser utilizadas para atender demandas na saúde pelos municípios de Anaurilândia, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Taquarussu.

Por: Luciana Bomfim