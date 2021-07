HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Gastos imprevistos ativarão sua criatividade. Aposte numa ideia genial para empreender ou para divulgar o trabalho. O domingo trará descobertas que orientarão escolhas e investimentos. Novo negócio será atraente. Você estará mais perto de conquistar maior independência financeira e estabilidade familiar. Perdoe o passado, abra caminhos para o futuro e assuma seu poder.



Touro - 21/04 a 20/05





Aposte em mais liberdade neste domingo. Com Lua e Urano em seu signo, o pavio estará curto, e você não fará concessões nos relacionamentos. Assuntos do passado serão vistos por outra perspectiva. Encerre uma pendência familiar e mude acordos, se for preciso. Conte com poder de negociação e clareza nas comunicações. Alivie a carga emocional e estabilize as finanças.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A cabeça está mudando. Renove conceitos, aprenda uma linguagem diferente e encontre novas maneiras de se comunicar. Aproveite o domingo para ler, ficar por dentro das notícias, pesquisar cursos e checar informações. Valerá também se aproximar de amizades e fortalecer sua rede. Conversa esclarecedora renovará os sentimentos numa relação especial. Apoio mútuo no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para firmar amizades num novo grupo, estreitar laços afetivos e somar forças num projeto em comum. Valores humanitários estarão no comando. Pense coletivamente e faça sua parte pelo bem de todos. Práticas espirituais, estudos, nova filosofia e autoconhecimento expandirão a consciência. Caminhos ficarão iluminados. Poder pessoal em alta, brilhe!





Leão - 22/07 a 22/08





Abertura a novas relações e decisões de vida marcarão este domingo, que incentivará inovações na carreira e iluminará caminhos de maior realização. Pense no futuro e eleve seus padrões. Com Marte e Vênus em seu signo, não haverá porta fechada. Conte com poder de atração e de conquista nesta fase e parta para a ação. Os resultados dependerão de autonomia e atitude.





Virgem - 23/08 a 22/09





Envolvimento com acontecimentos coletivos e notícias de longe movimentarão este domingo. Some forças com amigos, esclareça sua posição nos grupos e amplie a presença nas redes. Aproveite também para cuidar da saúde e do corpo com mais atenção. Responsabilidades de trabalho aumentarão. Valerá se preparar para as novas demandas com ajustes na rotina.



Libra - 23/09 a 22/10





Sentimentos profundos cobrarão privacidade neste domingo. Decisões sobre o futuro e estratégias profissionais ficarão mais claras. Visualize os próximos passos e saiba com quem contar nos novos projetos. Conte com o suporte de amizades especiais, da família, do par, para disciplinar a rotina, investir no seu desenvolvimento e dar um passo maior na carreira.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Algo do destino envolverá o amor e a carreira. Uma proposta inesperada virá na direção dos sonhos e poderá dar novo caminho para a vida. Espere por surpresas gostosas e novidades neste domingo. Hora de pensar no futuro, resolver pendências do passado e construir bases afetivas mais fortes. Confiança e carinho criarão um clima protetor numa relação especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Trabalho, estudos e planos de viagem estarão em destaque neste domingo. Talvez precise alterar a agenda da semana e incluir nova atividade na rotina. Surgirão soluções interessantes que tornarão o cotidiano mais prático e agradável. Mudanças trarão liberdade e conforto. Preocupação com irmãos ou com fragilidades da família. Amplie o diálogo e encurte distâncias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Orçamento curto não impedirá o prazer e o entusiasmo com novos planos para a vida íntima. Aproveite o domingo para criar, desenvolver ideias de trabalho, calcular custos e avaliar novas opções de investimento. Se estiver só, uma paixão virtual agitará o clima. Espere por surpresas e também por imprevistos. Nada estará sob controle. Permaneça em casa e proteja a saúde.





Aquário - 21/01 a 19/02





Arrume suas bagunças na casa e no coração. Decisões sérias de vida marcarão este domingo, que anuncia renovação das estruturas, dos padrões emocionais ou de conforto e mais atitude nas relações. Comece nova fase no amor e no trabalho, com diálogo franco e bons acordos. Se puder, tire férias e dê atenção à família. Expectativas financeiras se cumprirão em breve.



Peixes - 20/02 a 20/03





Anote ideias, pesquise informações de trabalho e de saúde, amplie perspectivas e afaste inseguranças. O domingo trará otimismo e mais confiança nos novos projetos. Diminua a ansiedade com treino, caminhadas e cuidados corporais. Palavras motivadoras do par também contribuirão com o equilíbrio e serenidade. Brinque mais, relaxe, curta os filhos e celebre a vida.





Por: ROSA DI MAULO