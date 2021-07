HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Fique de olho em novos modelos de negócio e investimentos. O sábado apontará caminhos diferentes para aumentar os rendimentos, administrar as posses e preservar o patrimônio. Compras para a casa e presentes da família também entrarão no menu do dia. Decisões no amor visarão estabilidade. Fortaleça as bases materiais e afetivas. Família será prioridade.



Touro - 21/04 a 20/05





A entrada da Lua em seu signo jogará o foco nas necessidades pessoais e nos cuidados de beleza. Aproveite o sábado para cultivar o amor próprio e colocar a autoestima lá em cima. Bom para comprar itens de conforto, renovar a decoração e dar maior leveza aos espaços de convivência da família. Se deseja mudar de casa, surgirão boas opções de negócio. Resgates do passado.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sábado gostoso para mudar de ambiente, descobrir tendências e novidades nas redes, trocar mensagens, resgatar amizades que andam distantes com vídeo-chamadas e arejar a cabeça com assuntos leves. Objetivos pessoais estarão mais claros. Aproveite uma oportunidade de expansão profissional e financeira. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades e interações num grupo especial colorirão o sábado. Fique por dentro das novidades e planeje uma atividade gostosa que poderá acontecer on-line ou perto da natureza. Bom momento para decidir investimentos, dar um sentido maior à vida e começar novo ciclo. Pense a longo prazo. Planos de desenvolvimento e de crescimento financeiro ganharão impulso.





Leão - 22/07 a 22/08





Futuro em foco neste sábado. Determine estratégias, visualize onde quer chegar e alavanque a carreira. Se deseja dar uma virada de vida, elevar padrões e conquistar maior autonomia, você encontrará portas abertas. Encerre um longo ciclo e prepare o coração para novas experiências. Inovar será palavra-chave no trabalho e em projetos pessoais. Mudanças pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Fale com quem está longe por videochamada e mate a saudade, ou vá ao encontro do amor, com fé e cuidados dobrados de proteção à saúde. O coração falará mais alto que a razão hoje. Momento de forte ligação com a espiritualidade. Abandone preconceitos, renove filosofias e alargue os horizontes. Aproveite o fim de semana para curtir a natureza e restaurar suas forças.



Libra - 23/09 a 22/10





Aprofunde amizades. A vida social estará agitada neste sábado, no ambiente virtual, ou num grupo seleto. Passeios ao ar livre, perto da natureza, arejarão a mente e farão bem ao espírito. Aproveite também para pesquisar informações de um curso ou de uma viagem. Conexões com pessoas queridas de outra localidade e convites atraentes despertarão desejos de aventuras.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Emoções fortes marcarão este sábado, que favorecerá o amor e a expressão dos sentimentos. Vá mais fundo numa relação especial e curta momentos românticos regados com muito carinho. Bom também para abrir o coração trocar confidências com uma amizade e buscar respostas íntimas e existenciais. Se estiver só, poderá se apaixonar inesperadamente. Decida o futuro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Recupere uma receita de família e curta prazeres gastronômicos neste sábado. Clima íntimo, atividades gostosas em casa ou ao ar livre, entendimento sem palavras com o par e notícias de longe alimentarão o coração. Aproveite também para arrumar suas coisas e aumentar o conforto da casa. Viagens curtas favorecerão o amor nesta fase. Mudanças na rotina e no lifestyle à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Programe um dia divertido, brilhe e explore novos prazeres. O sábado terá clima excitante na vida íntima, inspiração para novos projetos e soluções criativas. Assuntos financeiros interferirão no casamento e limitarão os planos a dois. Pense num plano B e encontre caminhos alternativos para estabilizar o orçamento. Valerá ligar o radar nas oportunidades e contar com a sorte.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sábado gostoso para curtir a família, dar um jeito na casa, cuidar das plantas e do jardim e manter a saúde protegida. Renovar as estruturas também será opção. Negócios imobiliários estarão aquecidos hoje. Ligue o radar nas oportunidades. Momento delicado no amor. Amplie o diálogo e decida os rumos da vida íntima. Gestos carinhosos farão milagre. Firme bons acordos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Controle a ansiedade com treino, caminhadas e atividades ao ar livre. O sábado será agitado nas comunicações e interações nas redes. Trocas de mensagens incluirão assuntos de trabalho e cuidados com a família. Conversas carinhosas com os filhos, ou o par, esquentarão o coração. Aproveite para aprender algo novo e testar uma ferramenta tecnológica diferente. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO