HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Memórias do passado e histórias de família virão à tona, carregadas de emoção. Lindas lembranças superarão mágoas e ressentimentos. Leve com você a parte boa do que foi vivido, valorize suas origens e fortaleça a autoestima. O dia também revelará sonhos. Aproveite para criar um clima e curtir momentos carinhosos no amor. Paixão e prazer estarão de volta!



Touro - 21/04 a 20/05





Coloque a documentação em ordem, elabore contratos e planeje o orçamento. Legalizações, acertos jurídicos, ou ação na justiça, poderão pesar no bolso. Não decida investimentos no calor da emoção. O dia pedirá atenção às contas, custos e análises detalhadas. Finalize pendências do passado e ganhe mais liberdade. Virada de vida poderá incluir mudança ou reforma da casa.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Firme uma proposta e aumente os rendimentos. O dia trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Bom também para os negócios, compras e planejamento de investimentos. A cabeça está mudando. Renove conceitos, aprenda algo novo e enriqueça o repertório. Comunicações estarão aceleradas. Descubra novidades e tendências.



Câncer - 21/06 a 21/07





Com Lua e Sol em seu signo, brilho, vitalidade, empatia e carinho marcarão sua presença nas interações de hoje. Bom momento para se projetar, aumentar o prestígio e atrair oportunidades de maior realização. Novas amizades e planos de desenvolvimento desenharão cenário positivo para o futuro. Cuide das posses e invista no seu futuro. Sucesso financeiro nos negócios.





Leão - 22/07 a 22/08





Escolhas e decisões de vida estarão em processamento. Aproveite para avaliar os sonhos e aumentar a sintonia com a força interior. O dia convidará ao relaxamento, meditação e ligação com a espiritualidade. Bom para encontrar as respostas que procura dentro de você. Um pouco de distanciamento contribuirá com uma visão mais clara do futuro e dos caminhos a seguir.





Virgem - 23/08 a 22/09





Clima carinhoso e protetor fortalecerá vínculos de amizade. Espere também por notícias de longe e chances para o amor. O foco nos relacionamentos manterá o astral em alta. Mesmo com rotina exigente no trabalho, valerá dedicar um tempo maior aos amigos e à vida social. Bom momento também para relaxar perto da natureza, com as devidas proteções à saúde.



Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para ganhar projeção e maior popularidade no ambiente profissional. Você poderá receber uma proposta de trabalho atraente ou promoção. Carreira em ascensão! Caminhos para o futuro ficarão iluminados. Valorize seus talentos e desenvolva novas habilidades. Novas amizades inspirarão mudanças positivas de comportamento e do lifestyle.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Embarque em novas experiências com espírito de aventura e autoconfiança. Boas notícias e uma vitória significativa trarão otimismo e tranquilidade. Fique de bem com a vida e espalhe alegria, hoje. Projetos pessoais ganharão uma dose maior de entusiasmo. Algo maior estará se desenhando para o futuro, mesmo que ainda não seja possível concretizar os novos planos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Troque confidências com a família, curta as delícias da intimidade e planeje mudanças. A motivação virá de dentro e inspirará inovações no trabalho. Bom momento também para quebrar a rotina e praticar nova filosofia de vida. Atividade física ao ar livre, além de proporcionar benefícios à saúde, dará grande prazer. Evite julgamentos precipitados nos relacionamentos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O coração baterá mais forte no amor. Embarque num clima romântico com o par e dê crédito aos sonhos. Se estiver só, nova relação poderá começar com conversa animada nas redes sociais ou numa atividade cotidiana. Hora de aprender com referências diferentes e dar espaço a novas associações. Renove os sentimentos e aposte em mudanças. Empatia nas interações de hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dia de oportunidades. Perspectivas de crescimento financeiro no trabalho animarão o clima. Conquiste clientes, aprove um orçamento, ganhe uma concorrência ou inicie um projeto lucrativo. Valerá aproveitar a onda de energia positiva para solicitar aumento de salário ou benefícios. Invista na sua saúde e bem-estar. Amor com mais atitude e novos planos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Paixão, prazer, criatividade e autoconfiança colorirão o dia que favorecerá o amor, a vida familiar e os planos de expansão. Curta momentos alegres e carinhosos com os filhos e comemore uma conquista no trabalho. Ótimo momento para desenvolver projetos e iniciar atividades gostosas. Cuidar do corpo e da saúde também constará no menu do dia. Aposte em novas parcerias.





Por: ROSA DI MAULO