Dia seco e ensolarado em todas as áreas de Mato Grosso do Sul

O clima continua estável na região Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul a quinta-feira (08) será mais um dia de sol, tempo firme e seco. Um bloqueio atmosférico continua impedindo a formação de grandes nuvens e áreas de instabilidades, mantendo o tempo claro e a rápida elevação das temperaturas.





A umidade relativa do ar continua atingindo níveis críticos durante a tarde. Os níveis podem ficar abaixo de 20% oferecendo risco de incêndios florestais e também à saúde. O tempo seco provoca o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Ingerir bastante água e umidificar ambientes estão entre as sugestões para amenizar o desconforto.





A tendência é de mais um dia com grande amplitude térmica. A estimativa é de madrugada com mínima de 9°C na região sul e máxima de até 35°C na região pantaneira.





Na capital, dia ensolarado com umidade do ar em estado de alerta à saúde durante a tarde. As temperaturas podem variar entre 13°C a 27°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informaçoes Somar e Inmet)