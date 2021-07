HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

O foco da semana será a vida familiar. Aproveite para curtir momentos divertidos com os filhos, prazeres diferentes e conversas carinhosas. Se estiver só, uma paixão chegará com tudo e poderá alterar planos. Ótimo período também para explorar seus talentos e criar novos projetos. Assuntos do passado ganharão um novo olhar. Fique de bem com a vida e realize um sonho.