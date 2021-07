DOURADOS| Novo decreto estabelece toque de recolher das 22h às 5h e retorno de esportes coletivos

A Prefeitura de Dourados publicou nesta quinta-feira (1) o novo Decreto Municipal nº 470, que define as novas medidas restritivas a serem tomadas contra a pandemia da covid-19. Com a diminuição da pressão por UTIs em Dourados e o alívio na demanda de saúde, o toque de recolher volta a ser das 22h às 5h. Fica permitido ainda o funcionamento de praticamente todas as atividades econômicas, mas os estabelecimentos devem continuar cumprindo as medidas e protocolo de biossegurança.





O Decreto entra em vigor nesta sexta-feira (2), com vigência prevista até 8 de julho. Ainda de acordo com o documento, segue permitido o serviço de delivery de comida pronta para o consumo até às 23h, porém, a partir das 21h, fica vedada qualquer forma de venda de bebidas alcoólicas, de forma presencial ou delivery.





A prática de esportes coletivos volta a ser permitida. “Fica autorizada, para realização de atividades físicas orientadas, desde que supervisionadas pela Fundação de Esportes de Dourados, a abertura do espaço público denominado Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão (Jorjão), bem como, fica autorizado treinamento por parte das equipes comprovadamente classificadas a campeonatos promovidos pelas Federações, Confederações, Comitês Olímpico e Paralímpico Nacionais, Funed e Fundesporte”.





Fica vedado o funcionamento de bibliotecas e museus, teatros e arenas, praças e parques públicos, saunas, espaços kids, em qualquer tipo de estabelecimento e local e festas, eventos e comemorações, inclusive em residências.









ASSECOM