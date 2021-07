Deputado Neno Razuk solicita implantação de posto policial comunitário em Coronel Sapucaia

deputado Neno Razuk (PTB)

Após as notícias de crimes cometidos nas aldeias indígenas, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Ministério da Justiça e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a implantação de uma base de polícia comunitária próximo às reservas indígenas na cidade de Coronel Sapucaia. O pedido feito por meio de indicação alerta para a necessidade de reforço ostensivo no policiamento para a repressão e combates aos crimes.





Conforme a proposição, a implantação da base vai auxiliar no patrulhamento da área e também visa diminuir as altas taxas de criminalidade na região, além de dar mais segurança aos indígenas residentes das reservas.





Atuante na luta pela causa indígena, Razuk frisa que os índices de criminalidade crescem cada vez mais e a base de polícia comunitária vai dar o suporte necessário a essas aldeias.





“É assustador os índices de criminalidade dentro das aldeias indígenas, ainda mais aqui no Estado e nessas cidades que beiram a fronteira do Paraguai, como Coronel Sapucaia. A violência é um dos agravantes dentro das reservas e para a população em geral. A construção do posto vai ajudar a diminuir a criminalidade e trazer mais segurança na região”, ressaltou Neno Razuk sobre as dificuldades da segurança.





ASSECOM