ARTIGOS| 10 dicas para um bom atendimento online com um advogado

Autora: Priscila Arraes Reino*

Existe uma frase bastante conhecida no mundo jurídico de que a tomada de decisões no tempo certo é essencial para evitar a perda de um direito: “O direito não socorre aos que dormem”.





Ninguém deve se manter desinformado, sob pena de perder o prazo para reclamar na Justiça.





Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não socorra seus direitos sem recorrer a internet. “Dar um Google” é o primeiro passo para uma pesquisa sobre qualquer assunto.





Na área da advocacia não é diferente. Na semana passada a Ordem dos Advogados do Brasil sinalizou aos advogados que é possível impulsionar conteúdo jurídico em redes sociais, como Facebook e Instagram. Tudo leva crer que esse debate deve se intensificar para acompanhar a velocidade dos fatos e a adaptação das pessoas a um “novo mundo” com a pandemia da Covid-19.





Com o avanço da tecnologia, vários setores profissionais aceleraram o processo de modernização do serviço e atendimento para o conforto e manutenção dessa relação com o cliente.





O atendimento online tem sido cada vez mais uma tendência segura para a saúde da população nesse momento. Também é uma ferramenta mais confortável para quem tem uma rotina recheada de compromissos.





Pensando nisso, trazemos nesse artigo, 10 dicas para um melhor atendimento online:





1. Descubra se você realmente precisa consultar um advogado online





Faça uma avaliação para concluir se de fato é preciso consultar um advogado, e essa constatação pode ser feita através de pesquisas prévias sobre o assunto específico. Quanto mais informado sobre o assunto, melhor sua compreensão sobre a problemática e consequentemente a conclusão se realmente você precisa do advogado.





2. Faça uma pesquisa sobre a especialidade do advogado





É importante também, depois de constatar a necessidade de consultar um advogado online, se a especialidade dele está em sintonia com a área que você pretende ser atendido.





Dê uma conferida se o advogado trabalha com a questão que você quer resolver, seja ela trabalhista, previdenciária, da família, criminal etc. Podemos até comparar, nesse caso, a advocacia com a medicina, problemas de pele quem trata é o dermatologista, do coração, cardiologista e assim por diante. A especialidade é garantia de conhecimento na área.





3. Procure um profissional com experiência





Outro ponto de atenção é quanto a experiência do advogado.





Pode acontecer de algum profissional com um currículo de dar inveja, recheado de especializações, seja alguma indicação ou chegue naturalmente até você. Todos esses requisitos são muito importantes, porém, devem andar em sintonia com as experiências práticas, para compor um profissional completo e repleto de vivências importantes na vida jurídica.





Todo mundo precisa começar em algum ponto e, mesmo que a pessoa não tenha processos feitos por ela, pode ter trabalhado na área, ter estagiado na época da faculdade, experiência vem de diversas formas.





4. Esteja com um advogado atualizado com as tecnologias





Como o propósito do tema são as dicas para um atendimento com um advogado online, o mínimo necessário é que ele tenha como atender seus clientes por meio da internet e seus recursos tecnológicos.





Cheque se esse profissional é ativo nas plataformas, como site ou blog; se tem publicações ativas de artigos na web; se é referência no assunto em entrevistas na mídia (TV, rádio, internet ou impresso); se produz conteúdo em vídeo ou podcasts, por exemplo.





5. Analise se o profissional presta um bom serviço





Confira as avaliações em torno desse advogado. Vale a pena dar uma analisada no feedback dos clientes e pessoas que já tiveram contato com ele.





Fique de olho nos comentários públicos nas redes sociais, pois podem dizer muito sobre possíveis reações positivas ou negativas.





6. Apure como é a forma de atendimento





O advogado deve pensar na melhor forma de atender todos os tipos possíveis de cliente, pensando sempre no seu público, principalmente na internet.





É importante apresentar um método e planejamento adequado para um atendimento fluido, tal como um atendimento inicial eficaz e uma separação de etapas para o geral não virar uma bagunça, e consequentemente deixar o cliente confuso.





7. Prepare-se previamente para essa consulta online





Faça uma preparação antes do atendimento. Veja se ele solicita algo, una os principais documentos e informações para o momento da consulta ser aproveitado da melhor forma possível.





Anote as perguntas e os tópicos essenciais, para não haver o esquecimento e arrependimento por uma possível oportunidade perdida.





Caso não consiga alguma informação a tempo, informe seu advogado, para checar se aquilo pode ser essencial para o momento do atendimento.





8. Organize o seu ambiente de consulta





Prepare ou selecione um espaço confortável da sua casa, para você se sentir à vontade, sem barulho, interferências e nem distrações das demais atividades ou pessoas.





Faça um teste dos acessórios. Cheque o fone de ouvido, câmera do seu celular ou computador, a bateria do seu telefone e do computador, caso use sem energia. Ou seja, prepare tudo com antecedência para não haver imprevisto.





9. A transparência no atendimento





É importante haver a transparência de ambas as partes. Você deve ser transparente e falar toda a verdade ao advogado que, em contrapartida, deve ser muito claro diante das possibilidades e depoimentos apresentados.





Estranhe se o advogado exagera e promete muitos resultados positivos desde o início.





10. Deixe claro seus objetivos





Suas expectativas devem ser expressadas claramente, mostrando o que pode ser o melhor cenário para você, pois assim o advogado terá o esclarecimento e conduzirá a busca desse objetivo da melhor forma possível





Dica extra





Verifique sempre se o profissional que você está escolhendo é realmente um advogado formado em Direito e aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. No Cadastro Nacional dos Advogados você pode colocar o nome desse profissional, conferir se a situação dele é regular no CNA e até mesmo checar se a foto que está registrada bate com a postada em redes sociais. O Portal da CNA registra apenas os inscritos recadastrados” mas você pode fazer uma busca na OAB da sua cidade ou Estado.





Não procure vários advogados ao mesmo tempo, pois isso gera confusão de todas as partes. Depois de checar todas essas 10 dicas que sugerimos, passe a confiar no seu advogado para desenvolver uma relação profissional agradável.





Não fique retraído e nem tímido, passe sempre um feedback do atendimento para o próprio advogado, pois caso não entenda algo ou imagine que falte determinado ponto no atendimento, pergunte. Não desconecte com dúvidas.





Acompanhe outras notícias sobre seus direitos também em nosso Canal do Direito Trabalhista e Previdenciário





*Advogada especialista em direito previdenciário e direito trabalhista, primeira secretária da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/MS. Palestrante e sócia do escritório Arraes e Centeno Advocacia. Visite nosso site: arraesecenteno.com.br/