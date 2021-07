Deputado Barbosinha acompanha lideranças rurais em encontro com Riedel para apresentar demandas do setor produtivo da Grande Dourados

Com o objetivo de discutir as pautas importantes de infraestrutura para alavancar o setor produtivo da Grande Dourados representantes e dirigentes de sindicatos rurais se reuniram, nesta terça-feira (7), com o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, para apresentar as principais demandas que possam contribuir e melhorar o desenvolvimento da região.





Pavimentação de estradas, recuperação e construção de pontes, recapeamento de rodovias estão entre as principais reivindicações do setor para que a produção possa escoar com mais fluidez e agilidade. As lideranças rurais defendem que as medidas para recuperar e asfaltar estradas são demandas urgentes e necessárias.





O deputado Barbosinha (DEM-MS), que acompanhou a reunião, considera que as obras solicitadas retratam a realidade da produção rural de cada localidade e o Governo pode, e tem, contribuído com melhorias significativas para o segmento.





“Quando se melhora as condições de escoamento da produção agropecuária do Mato Grosso do Sul, as perdas no transporte são reduzidas e ainda promovem melhorias significativas na vida de quem depende de serviços que só chegam ao campo pelas vias de chão”, defende o deputado.





Importante polo do agronegócio, a região da Grande Dourados tem recebido grande volume de investimentos do Governo do Estado que proporcionam e alavancam o desenvolvimento econômico de toda região.





“Estamos aqui ouvindo as reivindicações e fazendo esse elo de ligação, a ponte entre o sentimento pedido dos produtores, dos trabalhadores do Mato Grosso do Sul com o Governo do Estado. Fazendo esta interlocução entre o Legislativo e o Executivo. Esse é o nosso trabalho parlamentar”, finaliza Barbosinha.





Nos municípios que participaram da reunião, o Governo do Estado investiu, apenas em infraestrutura, mais de R$ 545,3 milhões em obras de pavimentação asfáltica, manutenção de estradas vicinais, pontes de concreto, entre outras melhorias que impactam diretamente no setor produtivo.





Participaram ainda do encontro os presidentes dos sindicatos rurais de Deodápolis, Paulo Cardim; Douradina, Claudio Pradela; Dourados, Angelo Ximenes; Fátima do Sul, Dário Antônio; Glória de Dourados, Marcos Acácio; Itaporã, José Assis de Lara; Jateí, José da Silva; Vicentina, Valter Dalla Valle; o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito e dirigentes da entidade.





Por: Luciana Bomfim