BATAGUASSU| Akira cumpre agenda em Campo Grande e busca investimentos para o Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) cumpriu agenda na segunda (05/07) e terça-feira (06/07), em Campo Grande.





Entre as reuniões, Akira acompanhado pela procuradora jurídica do município, Dra. Nadir Vilela Gaudioso estiveram em audiência com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e debateram a respeito da disponibilização de recursos na ordem de R$ 200 mil em apoio ao conserto do aparelho tomógrafo do município, recurso já assegurado pelo Governo do Estado.





Akira e Geraldo discutiram ainda sobre o andamento da campanha de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal solicitou ao gestor que sejam encaminhadas mais doses de vacina para Bataguassu. “Sabemos da importância da vacina para a população e como estamos iniciando a imunização do comércio e indústria, precisamos que o município receba mais doses. O secretário ouviu nossas reivindicações e estamos esperançosos de que atenda nossa reivindicação”, disse o prefeito.





OUTRAS AGENDAS





Akira também esteve na superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF) verificando os recursos de Emendas Parlamentares já depositados em conta que estão à disposição do município para investimentos.





Em outra agenda, na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), o chefe do Executivo foi recebido pelo chefe de gabinete da Presidência, por Robson Del Casale em nome do presidente da Fiems, Sérgio Longen; e voltou a solicitar parcerias para ofertar cursos de qualificação profissional para os trabalhadores do município na área industrial.





O prefeito esteve também no gabinete do deputado estadual Paulo Corrêa. Na ocasião, foi recepcionado pelo assessor Robson Barros e solicitou novamente apoio do parlamentar para viabilizar a construção do mini anel viário além de obras de drenagem e recapeamento viário para o município.





ASSECOM