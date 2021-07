Covid-19: Deputado Felipe Orro quer prioridade na imunização dos funcionários de lotéricas em MS

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou em indicação apresentada na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (08), prioridade na inclusão dos trabalhadores de casas lotéricas nos grupos de vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. De acordo com o parlamentar, são inúmeros trabalhadores do setor (considerado um serviço essencial aos cidadãos) aguardando a imunização, ao mesmo tempo em que continuam suas funções no atendimento a milhares de pessoas, desde o início da pandemia.





“Existe a necessidade do funcionamento permanente das casas lotéricas para que a sociedade não fique desassistida, especialmente neste momento de crise sanitária. Isso acaba levando enorme risco aos atendentes das lotéricas, até mesmo pela estrutura física dos locais de trabalho. Os atendentes ficam fechados em locais com pouco espaço, atendendo inúmeros clientes dia após dia, aumentando sua exposição ao novo coronavírus”, relata o deputado.





Em março de 2020, o TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) atendeu a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) que liberou a vigência da atualização no Decreto nº 10.282, da Presidência da República, que incluiu igrejas, templos religiosos e lotéricas no rol das prestadoras de serviços essenciais durante a quarentena.





“As lotéricas se tornaram essenciais na pandemia por desafogar o fluxo de movimento de pessoas nas agências bancárias tradicionais, evitando sim, aglomerações que colocam em risco a saúde da população, sobretudo neste momento em que muitos ainda esperando pela primeira dose da vacina contra covid-19", explica Felipe.





O deputado encaminhou a indicação ao governador, Reinaldo Azambuja, bem como ao secretário de Saúde, Geraldo Resende Pereira.





