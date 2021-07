Bonito 21K de corrida de rua e ciclismo está com inscrições abertas

©Valter Patrial/Bonito 21K

A sétima edição da Bonito 21K segue com inscrições abertas pelo site www.bonito21k.com.br . O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), segue apoiando o evento esportivo, que neste ano terá provas de corrida de rua e ciclismo (de estrada e mountain bike – MTB) e será realizado de 3 a 5 de dezembro.





A tradicional prova do calendário esportivo estadual alia esporte às belezas naturais de Bonito (MS), eleita diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil. “A Bonito 21K é uma prova que muitos esperam todo ano, pela qualidade de organização, inovação, segurança e por ser em Bonito, um verdadeiro paraíso natural”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.





Segundo os organizadores, o evento esportivo terá novas categorias de premiações, tanto na corrida quanto no ciclismo, novas premiações, uma categoria específica de MTB, a volta da feira com artigos esportivos e ampla programação. Por conta da pandemia da Covid-19, em 2020 a Bonito 21K apresentou protocolos de biossegurança de padrão internacional, que garantiram a realização do evento de maneira segura e sem intercorrências.

Participantes podem pedalar e ao mesmo tempo contemplar a natureza ©Valter Patrial/Bonito 21K

“A expectativa está muito grande novamente este ano, pelo fato de a grande maioria das provas estarem sendo canceladas ou transferidas por conta da pandemia. Então, vários corredores estavam esperando ansiosos a abertura das inscrições para correr novamente em Bonito ou aproveitar para participar pela primeira vez”, afirma André Milani, diretor técnico da Bonito 21K.





No último ano o ciclismo fez parte do evento pela primeira vez e foi um sucesso de participações, o que levou a organização a pensar em melhorias para a categoria em 2021. “O ciclismo é uma modalidade que cresceu muito no período da pandemia, no Brasil e também no exterior, o que nos fez em 2020 tirar do papel a ideia de realizar essa nova modalidade no evento. A nossa prova é na categoria ciclismo de estrada, 100% asfalto”, detalha Kassilene Cardadeiro, organizadora do evento.





“O regulamento vai contemplar premiações por meta e por desempenho, que são bastante valorizadas pelos ciclistas da modalidade speed, e também teremos uma categoria específica para MTB, prestigiando os atletas desse segmento que participaram conosco no ano passado”, finaliza.





A prova





A Bonito 21K é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5km, 10km e o kids, especial para crianças de 3 a 14 anos. A prova de ciclismo conta com percursos de 50 e 121 quilômetros, speed e MTB, contemplando de ciclistas amadores a profissionais. A prova seguirá os protocolos de biossegurança vigentes e as vagas são limitadas.





Serviço





A sétima edição da Bonito 21K será realizada entre os dias 3 e 5 de dezembro em Bonito (MS). A realização é da Associação Desportiva Atletas de Cristo e a organização (Adac) é da Agência H2O Ecoturismo, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte. Inscrições para o lote promocional pelo site: www.bonito21k.com.br . Mais informações pelo Instagram @bonito21k





Por: Lucas Castro – Fundesporte, com informações de Raquel de Souza, da Bonito 21K