BATAGUASSU| Saúde vacina população com 34 anos acima contra Covid-19 nesta terça-feira (20)

Nesta terça-feira, dia 20 de julho, a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde inicia a vacinação contra Covid-19 da população com 34 anos acima. A imunização ocorrerá nas Estratégias da Saúde da Família (ESF) Central e ESF Jardim São Francisco, a partir das 17 horas (horário de Brasília).





Para Bataguassu, serão disponibilizadas 202 doses da vacina, sendo 100 doses para o ESF Central e 102 doses para o ESF Jardim São Francisco.





Para se vacinar, é preciso ser residente em Bataguassu e apresentar cartão SUS, comprovante de residência atualizado, CPF e RG.





Não será necessária a retirada de senha. As doses são limitadas.





DISTRITO DE NOVA PORTO XV





Para os moradores do Distrito de Nova Porto XV, a imunização ocorrerá no ESF “Emiko Resende”, também nesta terça-feira, dia 20 de julho, a partir das 17 horas (horário de Brasília). Serão disponibilizadas 42 doses da vacina no Distrito.





Para se vacinar, é preciso comprovar residência na localidade e apresentar cartão SUS, CPF e RG. Não é necessário retirar senha para se imunizar. As doses são limitadas.





