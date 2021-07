BATAGUASSU| Município inicia vacinação contra Covid-19 em trabalhadores do comércio, indústrias e profissionais da imprensa

Em sequência ao Plano Nacional de Imunização (PNI), a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde está ampliando a vacinação contra Covid-19 para grupos prioritários e especiais.





Serão imunizados neste domingo, dia 4 de julho, no ESF Rita Guardini (popular ESF Central), no horário das 8 às 11 horas (horário de Brasília), os públicos-alvos: trabalhadores industriais, profissionais de imprensa, trabalhadores do setor bancário, trabalhadores do comércio, Oficiais de Justiça em atividade, Conselheiros Tutelares e trabalhadores do Cras e Creas; colaboradores dos cartórios extrajudiciais, notários e registradores; motoristas de aplicativos, moto taxistas e taxistas; e profissionais de Segurança Privada e de Transporte de Valores bem como vigilantes patrimoniais, que ainda não foram contemplados pela vacinação por critério de faixa etária.





A imunização também será disponibilizada para população privada de liberdade, caminhoneiros, mulheres lactantes com até 02 (dois) anos de amamentação, genitores e/ou tutores que auxiliam nos cuidados de indivíduos com deficiência permanente e necessidades especiais; gestantes a partir de 18 anos, com ou sem comorbidades em qualquer idade gestacional e pessoas com comorbidades a partir de 12 anos (pessoas que possuem alguma doença ou agravo prévio, tornando-as mais vulneráveis às complicações da doença), grupos estes que já estão sendo imunizados desde etapas anteriores da campanha.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha Cruz Tessari, as doses serão limitadas e disponibilizadas por ordem de chegada. Samantha salienta ainda que conforme a chegada de novas doses, os públicos serão novamente convocados para a vacinação.





COMPROVAÇÃO





Para se vacinar, é preciso ser residente em Bataguassu e apresentar cartão SUS, comprovante de residência atualizado, CPF e RG. Além dos documentos básicos, é preciso apresentar os seguintes documentos comprobatórios por função:





– Caminhoneiros – Carteira de motorista com função remunerada ativa;





– Gestantes - Cartão de gestante;





– Lactantes – Certidão de nascimento da criança; caderneta da criança apresentando aleitamento materno ativo;





– Trabalhadores do comércio e indústria – Carteira de trabalho ou contrato registrado ativo; holerite ou recibo de pagamento do último mês; – Proprietários de comércio (Registro da empresa no nome do portador, alvará de funcionamento do ano de 2021 no nome do portador);





– Taxista, moto-taxista e motorista de aplicativo – Registro de atividade remunerada;





– Profissionais da imprensa – Registro profissional (MTB ou DRT) que comprove o exercício da profissão; holerite que comprove a atividade profissional ou MEI que comprove a atividade profissional;





– Colaboradores do Cartório – Comprovante de vínculo empregatício, carteira de trabalho, holerite;





– Trabalhadores do setor bancário – Comprovante de vínculo empregatício;





– Conselho Tutelar, Cras e Creas – Apresentação do holerite do último mês que comprove a função;





– Pessoas com comorbidades a partir de 12 anos elencadas pelo Plano de Imunização do Ministério da Saúde – Apresentação de laudo médico que comprove a comorbidade.





