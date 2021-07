CHAPADÃO DO SUL| Munícipe que recusar vacina contra o Covid-19 irá para o “Final da Fila” no Município

Chapadão do Sul atualmente é contemplado com quatro vacinas que juntas colaboram para cada dia aumentar a imunização da nossa comunidade. Somente com os esforços de uma população empenhada com o bem-estar social é que venceremos mais breve a pandemia de Covid-19 em nosso município.





Para que imunização aconteça em nosso município, os profissionais da Saúde têm se dedicado desde o começo do mês a imunizar a nossa população prontamente, não deixando as vacinas e aplicando nos braços dos nosso cidadãos sul-chapadenses no dia subsequência ao que a vacina chega em nosso município. Foram aplicadas vacinas em dias de semana, finais de semana e até mesmo em feriados.





Atualmente, Chapadão do Sul recebe imunizantes de quatro fabricantes diferentes: Coronavac, Astranezeca, Pfizer e Janssen. Todos são aprovados pela Anvisa e tem comprovação cientifica na sua eficácia contra o Covid-19. Assim, a soma de todos eles, com o empenho dos servidores públicos da saúde que aplicam a vacina e com o comprometimento da população que recebe o imunizante colaboram para a diminuição de casos graves do covid-19 em nosso município.





Entretanto, uma parcela bem pequena da população prefere ficar escolhendo qual imunizante quer receber, e isso, atrapalha o processo de imunização em nosso município.





Por isso, a partir desta sexta-feira, 02, todos os ESF’s de Chapadão do Sul contarão com um Termo de Recusa e Responsabilidade daquelas pessoas que chegarem no momento da vacinação e se recusarem a tomar a vacina do COVID-19. Assim, após a recusa, o munícipe concordará automaticamente em ir para o “final da fila”, ou seja, depois que concluir a vacinação de todos os adultos do município de Chapadão do Sul.





A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde reforçam que é de extrema importância que toda população aproveite a oportunidade se vacinar quando for sua vez. Todos os imunizantes são seguros e eficazes contra o Covid-19. Seja cidadão. Faça a sua parte.





ASSECOM