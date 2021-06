VOLUNTARIADO| Esquadrão da Juventude começa campanha para arrecadação de agasalhos

No modelo “trabalho formiguinha”, os jovens voluntários do Esquadrão da Juventude (EJ) iniciaram a arrecadação e doação de agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. O EJ realiza trabalhos sociais nas comunidades campo-grandenses há oito anos e já conseguiu alcançar mais de 10 mil famílias.





Com a chegada do frio, as famílias começaram a procurar ajuda e, contando com a disponibilidade dos voluntários, roupas e cobertores foram angariados. A primeira doação aconteceu no último fim de semana, na Comunidade Portelinha, localizada na região do Bairro Coronel Antonino.





“Quando as temperaturas caem, nós recebemos várias mensagens com pais chorando, pois suas crianças estão passando frio. Porém, sabemos que a união faz toda diferença! Essa é a missão do Esquadrão da Juventude: levar amor, carinho e esperança. É um gesto simples, mas que faz muita diferença para essas famílias’, destaca Fábio Rocha, fundador do EJ.





O inverno começa oficialmente em nosso país no dia 20, por isso as arrecadações continuam, com entregas a cada duas semanas para atender diferentes comunidades. Tem agasalhos ou cobertores sem usar no guarda-roupa? Mande uma mensagem para (67) 99111-4902 que o Esquadrão da Juventude levará para quem precisa.

ASSECOM