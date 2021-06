PARANAÍBA| Prefeitura prepara “Dia D de Vacinação” contra a COVID para este feriado

Imunização será para população de 55 a 59 anos

A Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prepara o “Dia D de Vacinação” contra a COVID para o dia 03 de junho, feriado de Corpus Christi, tendo como público alvo pessoas de 55 a 59 anos.





O planejamento foi traçado durante reunião emergencial feita no sábado, 28, no Gabinete, entre o prefeito Maycol Queiroz com o secretário de Saúde, Dr. Amauri Mariano, Chefe de Imunização Celso dos Santos Costa, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde Franciani Mariano Forni, Chefe de Gabinete Jane Paula e Ronaldo Souza Matos, responsável pela empresa de propaganda volante licitada pela Prefeitura.





No dia D, nesta primeira fase, apenas o PSF (Posto de Saúde da Família) Drº Yá, PSF De Lourdes, PSF Santo Antônio e PSF Santa Lúcia atenderão exclusivamente para vacinar contra a COVID, das 07h às 16h. Além disso, o prefeito Maycol Queiroz solicitou à Secretaria de Saúde que seja feita a vacinação também no sábado, dia 05, nas mesmas unidades, para dar celeridade à imunização da população paranaibense.





Nota técnica emitida pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização, nº 717/2021, apresenta nova estratégia de vacinação contra a COVID. O Município foi instruído a manter a vacinação dos grupos prioritários, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID, porém de maneira concomitante iniciar a vacinação da população geral, de 18 a 59 anos, de maneira escalonada por faixa etária decrescente, até o atendimento total da população.





A partir desta segunda-feira, 31, os paranaibenses com idade de 55 a 59 anos poderão procurar as unidades para fazer o agendamento da vacina para os dias 01 e 02 de junho. Já no “Dia D” e no sábado nos postos já citados, será livre demanda, não sendo necessário o agendamento. A Secretaria de Saúde solicita para que sejam apresentados um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de endereço. Não serão vacinadas pessoas de outros municípios em função do número de doses destinadas a atender cidadãos de Paranaíba.





