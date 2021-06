TRÊS LAGOAS| Empreendedores cadastrados no Programa “Se Liga, Empreendedor” já começam a receber informações sobre processos de licitações abertos no Município

O programa “Se Liga, Empreendedor” da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) já iniciou, por meio de mensagens via WhatsApp, os primeiros contatos com os empreendedores de Três Lagoas sobre as licitações abertas no Município.





Visando aumentar as oportunidades de negócios para as empresas da cidade, o projeto visa auxiliar os empresários locais com informações sobre os processos de licitação abertos no Município, orientando-os sobre como participar das compras públicas através dos pregões, concorrências públicas e tomadas de preço.





No informativo enviado via WhatsApp para o empreendedor cadastrado no programa, estão informações como o tipo de produto ou serviço contratado, o número do processo, a data da sessão pública, horário e local, além do endereço eletrônico onde pode ser obtido o edital, o termo de referência ou projeto básico com as especificações do objeto licitado.





PROCESSOS ABERTOS





Entre as 8 licitações abertas no momento está a contratação de empresa de Engenharia para execução de reforma de pilares, muretas e calçadas que ocorrerá no dia 25 de junho, às 08h, no Anfiteatro do Crase Coração de Mãe localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, 2355, Vila Haro.





Outro processo aberto pela Prefeitura para atender as necessidades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) é o Pregão Presencial número 037/2021 para aquisição de gêneros alimentícios voltado, exclusivamente, para empresas de micro e pequeno porte, inclusive os microempreendedores individuais com CNPJ.





A sessão pública ocorrerá no dia 22 deste mês, às 08h, também no Anfiteatro do Crase Coração de Mãe localizado na Avenida Clodoaldo Garcia, 2355, Vila Haro.





SERVIÇO





Para participar do projeto e receber informações sobre as licitações do município o empresário deve enviar uma mensagem indicando a intensão de receber as notificações para 67 3929-9870 ou acessar o Portal da Prefeitura e clicar no banner de divulgação do “Se Liga, Empreendedor” que, a partir dele, será levado para o bate papo do Whatsapp onde pode solicitar a inserção do seu número na lista de transmissão da secretaria.





ASSECOM