MS terá R$ 773 milhões de emendas da bancada federal sob coordenação do senador Nelsinho Trad

O Estado já conquistou R$ 223 milhões de 2019 até esta semana

Em dois anos e seis meses, sob a coordenação do senador Nelsinho Trad (PSD), foram pagos R$ 223 milhões de emendas da bancada federal (nos exercícios de 2019 e 2020) para Mato Grosso do Sul. Há também em andamento a liberação de outros R$ 773 milhões de emendas da bancada que tramitaram entre 2019 e junho de 2021.





Por esse resultado, o senador Nelsinho Trad, como coordenador da bancada federal, conseguiu uma boa e produtiva articulação articulação com os ministérios e lideranças para a conquista de pagamentos de recursos federais. “O senador Nelsinho foi um grande coordenador, claro que a experiência dele como prefeito, como vereador, não tenho dúvida que ajudou muito, mas ele aprendeu muito rápido e transita como ninguém dentro do governo e do Senado”, comentou o deputado federal Vander Loubet (PT).





Para o deputado Vander, a liderança do senador Nelsinho Trad em ouvir a todos parlamentares assegurou a união da bancada. “O estilo democrático do senador Nelsinho, essa experiência toda e a credibilidade que hoje tem como senador tanto é que hoje ele é o líder (PSD) e poucos senadores viram líder nos seus primeiros três anos de mandato, mostra essa capacidade que ele tem. Espero que a Simone aproveite todo esse lado positivo e democrático como coordenadora da bancada”, comentou o deputado federal Vander Loubet (PT).





“A bancada federal tem um papel fundamental na busca de melhorias para Mato Grosso do Sul. Temos realizado um trabalho de maneira integrada, com equilíbrio e convergindo os interesses dos parlamentares que compõem o grupo pelo bem maior, que é a população, tudo isso sob a coordenação do senador Nelsinho Trad, que tem conduzido a bancada com responsabilidade e sabedoria. Temos avançado em pautas fundamentais para os sul-mato-grossenses, com muita firmeza e a participação de todos”, destacou a senadora Soraya Tronicke (PSL).





O senador Nelsinho Trad vai encerrar o mandato de coordenador da bancada federal neste semestre e, em consenso com os oito deputados federais e os três senadores de Mato Grosso do Sul, repassará o cargo para a senadora Simone Tebet (MDB). "Nelsinho Trad é uma liderança que merece nosso respeito, fez um excelente trabalho como líder de nossa bancada e deixa a coordenação com um enorme serviço prestado para o povo brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Foi muito bom articular e trabalhar em conjunto com ele neste período”, enfatizou o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT).





Agradecimento especial





O senador Nelsinho Trad afirma, em todas suas ações e, principalmente, na divulgação de liberação de recursos e benefícios para Mato Grosso do Sul, que a soma de uma “bancada federal unida” assegura os resultados positivos para o Estado.





Como parlamentar sul-mato-grossense, o senador Nelsinho Trad sente-se honrado pela oportunidade e confiança em elegê-lo como coordenador já no seu primeiro ano de mandato de senador de Mato Grosso do Sul. “Muito obrigado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que confiou em mim essa missão e a todos os parlamentares de MS que apoiaram e escolheram por unanimidade o meu nome!.”





