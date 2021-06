RIBAS DO RIO PARDO| Micro e pequenos empresários do Município podem participar do Brasil Mais

Com plano de ações e estratégias inovadoras o programa visa aumentar o faturamento e reduzir os custos

Até o final do mês, empresários e microempresários do Município podem se inscrever no programa Brasil Mais, do Governo Federal, em parceria com o Sebrae, Senai e ABDI. Durante o período de quatro meses as empresas serão acompanhadas por um agente local de inovação do Sebrae, que irá realizar um diagnóstico avaliativo de cada empreendimento.





Visando alavancar o negócio, o Brasil Mais, trará estratégias inovadoras com o plano de ação para que as empresas aumentem seu faturamento e reduzam os custos, a partir de reuniões que acontecerão de forma online.





O agente local de inovação do Sebrae estará auxiliando no aprendizado das práticas gerenciais, com as melhores soluções para tornar o negócio mais competitivo.





Para se inscrever no programa, basta acessar o site www.gov.br/brasilmais





Para mais informações, entre em contato com o agente do Sebrae Murilo Cardoso Goiris pelo WhatsApp (67) 98178-4326.





ASSECOM