SISEP atende reinvindicações do Presidente Carlão manutenções em bairros da Capital

Os bairros atendidos foram: Vila Almeida, Riviera Park, Rita Vieira, Jardim Colúmbia e Vila Popular

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Em resposta a ofícios e indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizou manutenções nas ruas dos bairros Vila Almeida, Riviera Park, Rita Vieira, Jardim Colúmbia e Vila Popular. Carlão ressaltou que são pedidos que chegam ao seu gabinete através das lideranças comunitárias e da própria população.





“São reivindicações importantes para garantir a qualidade de vida da nossa população. Agradeço a Sisep e sua equipe que têm sido rápida em atender as demandas encaminhadas. Inclusive prestando contas dos serviços executados relatórios fotográficos”, disse Carlão.





A secretaria encaminhou relatório fotográfico comprovando operação tapa-buracos na Avenida Presidente Vargas, Av. Engenheiro Amélio Carvalho Baís, Av. Presidente Café Filho e Rua Yokoama, todas na Vila Almeida. Manutenção de vias não pavimentadas no Riviera Park, ruas: Wega Neri, Flora do Pantanal, Quadra 16, Gildete Chaves, Rubens de Paula, Luiz Filinto, Maestro Kalil, Ignês Corrêa, Ana Medeiros e Rodolpho Rospide. Patrolamento e manutenção da Rua Juazeiro do Norte, no Rita Vieira. Patrolamento e manutenção de vias não pavimentas no Jardim Columbia, nas ruas: Tuere, Camaraipe, Tpaua, Jauaperi, Luiz Carlos Felipe e Av. Uraça. Limpeza e retirada de entulhos na Rua Cesar Augusto Teles na Vila Popular.





Por: Janaina Gaspar