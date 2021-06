Senadora Soraya Thronicke participa da entrega de equipamentos de segurança pública ao MS

Doação faz parte do acervo da Força Nacional de Segurança Pública e contemplou 23 estados e o DF

Na manhã desta quarta-feira (9) a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) participou da cerimônia de entrega extra-legado da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no Batalhão Escola de Pronto Emprego, na cidade do Gama-DF. A entrega contemplou 23 Estados e o Distrito Federal com armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual e coletiva, e coletes balísticos, totalizando mais de R$ 10 milhões em acervo da FNSP.





Para o Mato Grosso do Sul estão sendo doados um micro-ônibus, uma viatura descaracterizada e munições para a Polícia Militar. Em seu discurso, a senadora Soraya lembrou da importância em investir em segurança pública no seu estado. "Quero parabenizar e agradecer o investimento do Governo Federal em segurança pública. Sou do Mato Grosso do Sul, um estado que faz fronteira com dois países e cinco estados. É por nossa extensa faixa de fronteira seca que entram 60% das drogas e 40% das armas no país. Infelizmente, nossa privilegiada posição geográfica tem sido muito bem utilizada pelo crime organizado", destacou.





A parlamentar lembrou ainda sobre a necessidade de investimento também por parte do Governo do MS. "Precisamos de estrutura na segurança pública e gostaria de pedir também ao Governo Estadual mais investimentos nas Polícia Militar e Polícia Civil, que realizam um trabalho fundamental na proteção da população sul-mato-grossense", pontuou.





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, elogiou o posicionamento da parlamentar. "Agradeço as palavras da senadora Soraya. Concordo com o que disse, que a segurança pública precisa de investimentos, e os estados também precisam fazer isso, e não apenas aguardar o Governo Federal. Os estados precisam se preparar para investir também em segurança pública", afirmou.





O ministro destacou ainda que esta foi a segunda entrega de equipamentos aos estados em 2021, totalizando R$ 16 milhões em acervo, o que fortalece e integra a atuação do Governo Federal e dos governos estaduais. “Nossa luta é por um país mais seguro. Precisamos de integração, união e eficiência para que estejamos sempre prontos para atender a nossa pátria amada, Brasil”, finalizou.





ASSECOM