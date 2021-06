Senador Nelsinho Trad conquista recursos para reforma da Orla Morena em Campo Grande

senador Nelsinho Trad (PSD)

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu a liberação de R$ 493.100,00 do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para obras de requalificação da Orla Morena em Campo Grande. O espaço de 2.500 metros é local de caminhada e entretenimento na região.





Em dois anos e seis meses, só de ações individuais do senador Nelsinho Trad, Campo Grande recebeu R$ 59.860.922,07 de recursos do Governo Federal. Segundo o senador Nelsinho Trad, o último pagamento do MDR foi oficializado nesta quarta-feira. Porém o valor já se encontra disponível desde a última segunda-feira. “O dinheiro já está liberado na conta da Prefeitura de Campo Grande, emenda do ex-senador Pedro Chaves que estava travada. O nosso objetivo é sempre esse, conquistar recursos não só para capital, mas para todo o Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o secretário de Obras do município, Rudi Fioresi, as obras de recuperação da Orla Morena estão licitadas e, em breve, será dada a ordem de serviço. A previsão é concluir o trabalho em quatro meses. “Vamos reformar o guarda-corpo, trocar piso e verificar as condições para instalação de possíveis torneiras”, comentou o secretário.





Quase R$ 60 milhões liberados





Campo Grande recebeu, por intermédio do trabalho do senador Nelsinho Trad, R$ 40 milhões do Ministério da Saúde. Desse valor, R$ 20 milhões para ações contra a covid e outros R$ 20 milhões para custeio, atendimentos ao Hospital Nosso Lar, São Julião, Apae, Maternidade Cândido Mariano e Asilo São João Bosco.





O senador Nelsinho Trad conseguiu R$ 18,9 milhões do MDR para obras de drenagem do Anhanduí, Cabaça e Areia, pavimentação do Bairro Tijuca Etapa A e B e, nesta semana, para obras da Orla Morena.





Do Fundo Nacional de Educação, o senador Nelsinho Trad conquistou R$ 2,5 milhões para construção de escola na Cidade dos Meninos, ampliação de laboratório na Escola Professora I, ônibus escolar e 12 salas do espaço educativo na Vila Nathália.





Também conseguiu a liberação de R$ 1,5 milhão para Casa da Mulher.​









