Senadora Soraya Thronicke empenha emenda no valor de R$ 100 mil para a saúde de Caarapó

Ao receber nesta quarta-feira (09/06), em Brasília (DF), o prefeito de Caarapó, André Luiz Nezzi (PSDB), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) demonstrou preocupação com o avanço da Covid-19 em praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul e informou ao gestor municipal a destinação de emenda no valor de R$ 100 mil para o custeio da saúde pública no município. “Quero reforçar que estou do lado dos prefeitos na condução dessa questão para que toquem da melhor forma possível esse problema grave que é a pandemia. Saibam que as prefeituras podem contar comigo para buscarmos a melhor solução no combate a essa terrível doença”, ressaltou.





Soraya Thronicke explicou ao prefeito André Nezzi que o recurso deve ser disponibilizado nos próximos dias à Prefeitura Municipal e, com esses R$ 100 mil, o mandato da senadora já encaminhou mais de R$ 600 mil para o custeio da saúde pública no município nos últimos dois anos. “No ano passado, enviamos uma emenda no valor de R$ 500 mil e, agora, estamos destinando mais R$ 100 mil. Entendemos que, devido à pandemia, a situação da área de saúde dos municípios está complicada, pois os casos de Covid-19 estão sobrecarregando todo o sistema. Por isso, faço questão de contribuir com as administrações municipais nesse sentido”, pontuou.





Segundo o prefeito de Caarapó, esse recurso é muito importante para o município neste momento de gastos elevados devido à Covid-19. “Esse dinheiro será todo revertido para o Hospital São Mateus, que está tendo muita despesa no tratamento dos pacientes com Covid-19. A demanda da unidade de saúde cresceu muito nos últimos dias e os R$ 100 mil chegam em boa hora para ajudar nas despesas”, ressaltou, completando que no ano passado os R$ 500 mil também foram aplicados no combate à pandemia.





André Nezzi relatou que foi até Brasília para manter contatos com os ministérios, principalmente com a da Saúde, e também com os parlamentares da Bancada Federal do Estado no Congresso Nacional. “A nossa prioridade é liberar recursos de emendas parlamentares e aprovar projetos em diversos setores da administração municipal de Caarapó. A senadora Soraya Thronicke tem sempre tratado o nosso município com carinho na liberação de recursos de emendas parlamentares”, finalizou.





ASSECOM