PARANAÍBA| Secretaria de Obras faz reequilíbrio orçamentário de projetos de drenagem e pavimentação

Na manhã desta terça-feira, a Secretária Municipal de Obras Milene Nagliati, juntamente com o Engenheiro Neusvar Chaves, estiveram reunidos com o Coordenador de Filial e engenheiro Ricardo de Oliveira da Caixa Econômica Federal para fazer o reequilíbrio orçamentário da drenagem da Rua Manoel Salustiano e Rua Nilson Pimenta, ambas no bairro Jardim Daniel V e asfalto no prolongamento da Avenida Quedu Leal, que dá acesso ao presídio.





Durante a reunião, foram apresentadas as planilhas com o realinhamento de valores, sendo imediatamente aprovadas, liberadas para a licitação. De acordo com a secretária Obras, as obras de drenagem resolverão não somente o problema de erosão do bairro Jardim Daniel V, bem como o alagamento da Avenida dos Expedicionários, na altura da Rua Paraíba. Já a pavimentação no prolongamento da Avenida Quedu Leal melhorará o acesso ao presídio.





Por: Luana Chaves