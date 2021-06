PARANAÍBA| Prefeitura iniciou entrega de kits de merenda escolar

Teve início na manhã desta quarta-feira,09, a distribuição dos kits de merenda escolar aos estudantes da Rede Municipal de ensino de Paranaíba. As primeiras instituições que receberam os kits foram os CEINF’s (Centro de Educação Infantil) Irmã Dulce e Dona Chiquinha.





No total serão 3.474 alunos atendidos, que fizeram a solicitação do kit junto à instituição de ensino em que estão matriculados. Segundo a Secretária de Educação, Simone Almeida, "é importante que os pais dos alunos fiquem atentos aos grupos escolares no aplicativo WhatsApp, pois é por meio deles, que as unidades de ensino entrarão em contato para avisar que o kit está disponível para retirada. Isso é fundamental para preservarmos os cuidados previstos no protocolo de biossegurança das instituições".





A Secretária finalizou dizendo que até o final da semana que vem, todos os kits serão entregues, e que outros dois kits serão distribuídos ainda esse ano, antes do retorno presencial, um em julho e o outro em agosto.





Por: Luana Chaves