Autistas: AMA-CG receberá emenda de R$ 40 mil do deputado Neno Razuk

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) destinou R$40 mil em emendas parlamentares à AMA (Associação de Pais e Amigos dos Autistas) Campo Grande. Os recursos serão aplicados para contratação de profissionais que prestam atendimento aos 115 beneficiários da associação com acompanhamento de especialistas e tratamentos terapêuticos.





Segundo a assistente social Divina Márcia, que faz parte da entidade, o valor da emenda será usado para pagar os salários de profissionais da saúde como nutricionista e educadores físicos. São pessoas contratadas para acompanhar o desenvolvimento motor de crianças e adolescentes cadastrados na AMA.





“Esses profissionais prestarão um atendimento especializado a um público específico. Temos na AMA alguns beneficiados que têm dificuldades no desenvolvimento físico e motor. O valor da emenda ajuda a cobrir gastos com pagamento e outros encargos pelo período de pelo menos oito meses, o que já ajuda bastante a entidade”, destacou a assistente social, lembrando que a entidade trabalha de forma assistencial.





Com mandato voltado a fortalecer ações que levem mais saúde e qualidade de vida às crianças e adolescentes com deficiência e necessidades especiais, o deputado ressaltou a importância do reforço de políticas públicas para entidades como a AMA. “A AMA tem uma história de atendimento construída com muita luta aqui na Capital e precisamos reconhecer o trabalho prestado também com recursos, porque há gastos que vão desde os recursos materiais às contratações”, lembrou. “Após reuniões com a presidente AMA, Maria do Socorro França e Silva, conheci um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido no local. Hoje, há tratamentos para melhorar a qualidade de vida de quem é diagnosticado com o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e isso se estende também aos familiares dessas crianças a adolescentes, já que o tratamento terapêutico multidisciplinar acaba alcançando a toda família”, frisou o parlamentar sobre os recursos .





ASSECOM