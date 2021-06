PARAÍSO DAS ÁGUAS| Os recursos federais são da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e servirão para compra de 3 caminhões

Ministra Tereza Cristina viabiliza R$ 1 milhão para Paraíso das Águas

Nesta semana, a Prefeitura de Paraíso das Águas recebeu R$ 1 milhão para compra de dois caminhões caçamba e 1 caminhão comboio para auxiliar no desenvolvimento do município. Os recursos federais foram destinados pela deputada federal licenciada e atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, por meio de emenda parlamentar.





Tereza Cristina tem trabalhado para impulsionar o desenvolvimento econômico e agropecuário em todo o país, levando mais condições para a geração de trabalho e renda, "continuarei trabalhando para que conquistas como essa sejam alcançadas cada vez mais. Paraíso das Águas está crescendo e merece toda nossa atenção. Podem contar com meu apoio como parlamentar e atual ministra", declarou.





ASSECOM