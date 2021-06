PARANAÍBA| Prefeitura faz o recapeamento de mais ruas da Cidade

A Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Obras, tem realizado intenso trabalho na melhoria da infraestrutura, as ações fazem parte do planejamento estratégico da administração que tem como principal objetivo oferecer mais segurança, conforto e qualidade de vida com obras que atendem aos anseios dos moradores.

©Antônio Agostini

Durante o domingo (20), foram iniciados os trabalhos na Rua Rui Barbosa. As avenidas Marechal Deodoro, Marechal Rondon e Barão do Rio Branco também serão recapeadas durante essa semana. O recapeamento da região da Praça da Feira ficou estabelecido para a próxima semana.





O Prefeito Maycol Queiroz, demonstrou satisfação com o trabalho árduo de equipe de obras. “Nossas obras não param. É de domingo a domingo, gestão diferenciada”, publicou o prefeito.





A secretária de Obras Milene Nagliati esteve vistoriando os trabalhos e destacou que “mais uma etapa de pavimentação é concluída com sucesso. Com certeza atenderemos mais áreas pela cidade, com um cronograma estabelecido. Os moradores da região já podem ficar mais tranquilos, pois o bairro ficará mais estruturado e bonito. Parabenizo a equipe de Obras e todos envolvidos nessa ação”, finalizou.





Por: Otávio Armando





***