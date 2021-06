Obras em Sidrolândia promovem integração e fomentam economia, diz Gerson Claro

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) participou hoje (7) da cerimônia de assinatura para início das obras de restauração asfáltica na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju, e de conclusão do asfalto na MS-258, do Capão Seco (MS-455) a Anhanduí (BR-163).





“É uma região que a gente por muitos anos conhece a necessidade da população e temos feito gestões, temos conversado com o governador para solicitar essas obras, que não apenas promovem a integração, mas ajudam no escoamento da produção e fomentam a economia. Temos compromisso com a população de Sidrolândia e do Mato Grosso do Sul e queremos que essas obras de infraestrutura melhorem as condições de vida das pessoas”, afirmou.





As obras somam investimentos de R$ 56,6 milhões, provenientes do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) e recursos ordinários.





Elas fazem parte do pacote lançado em janeiro deste ano, que prevê a pavimentação e recuperação de 296 quilômetros de estradas, com um investimento de R$ 376 milhões.





A pavimentação asfáltica na MS-258, entre Capão Seco e Anhanduí, terá extensão de 21,817 km e investimento de R$ 27,9 milhões. Já a obra de pavimento e drenagem na MS-162 (Lote1), no trecho entre Sidrolândia e Maracaju, terá extensão de 40,540 km e investimento de R$ 28,7 milhões.





O asfalto na MS-258, importante polo agrícola, vai reduzir em até 100 km o trajeto da produção aos centros de beneficiamento, integrando a rodovia a um corredor que leva a cidades como Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Rio Brilhante, Maracaju e Nova Alvorada do Sul.





“É uma região cheia de assentamentos, uma população que sonhava com essa obra, e estamos felizes em participar desse momento tão importante para essas pessoas”, comemorou Gerson Claro.





Além de garantir o escoamento da produção, a obra de infraestrutura na MS-162, que tem início nesta segunda-feira, proporciona melhorias no tráfego nas regiões, atração de investimentos, expansão do turismo e qualidade de vida à população.





Gerson aproveitou a oportunidade para conversar com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ressaltar a importância de intervenções estruturais na MS-455, a estrada da Gameleira, uma obra estratégica que pode beneficiar mais de 2.500 famílias de agricultores familiares.





“Não deixamos de falar com o governador sobre a rodovia do Capão Bonito, que já tem projeto sendo executado para verificar a viabilidade da obra. Além disso, temos convicção que a obra da MS-455 interliga a região, que é uma área de muita produtividade, e que o governo fazendo a obra, vai integrar uma nova região de produção, entre Maracaju, passando pela usina, e chegando até Campo Grande, na Gameleira”, concluiu o deputado.

Por: Fernanda Fortuna