Nota MS Premiada de junho tem sorteio nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira, dia 30, tem sorteio do Nota MS Premiada. As dezenas listadas pela Mega-Sena vão revelar os ganhadores do programa que dá prêmios para quem coloca o CPF em notas de compras do comércio. Nesta última quarta-feira de junho, concorrem bilhetes emitidos em maio.





Estão concorrendo ao prêmio de R$ 300 mil, todos os consumidores que incluem o CPF na nota. Desse valor, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.





A participação no Nota MS Premiada é automática. Para saber se foi um dos contemplados basta entrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF.





Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. O recomendado é que o consumidor faça isso o mais rápido possível, já que a validação dos dados determina a data para o pagamento do prêmio, que acontece sempre nos dias 5 e 20 de cada mês.





Por: Katiuscia Fernandes