Deputado Marçal Filho propõe auxílio a parentes de vítimas da Covid-19

Proposta do deputado foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja

deputado estadual Marçal Filho (PSDB)

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) propôs ao governador Reinaldo Azambuja a criação de um programa de auxílio a parentes de vítimas da Covid-19. A proposta tem como objetivo atender famílias inscritas no CadÚnico do governo federal e com renda mensal de até três salários mínimos.





Conforme o deputado, poderão ser beneficiadas pessoas em situações de vulnerabilidade que perderam ao menos um integrante da família por Covid-19, podendo ser pai, mãe, avô, avó, filho, filha ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido dentro do núcleo familiar.





A proposta do deputado Marçal é semelhante a que foi lançada ontem em São Paulo, em que o benefício foi estipulado em R$ 1,8 mil, para ser pago em seis parcelas mensais de R$ 300, entre os meses de julho e dezembro de 2021.





"Muitas famílias perderam pessoas que ajudavam no sustento da casa e a proposta deste benefício pode não parecer muito, mas para quem está passando por dificuldade, já auxilia. Tenho dialogado com o governador Reinaldo e tenho a certeza que ele vai fazer esse gesto de dignidade com essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, pois temos que apoiá-las", diz Marçal Filho.





Até esta terça-feira, 8.153 pessoas já perderam a vida para Covid no estado de Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.





Reivindicações atendidas





Na segunda-feira o governador Reinaldo lançou o mega pacote de R$ 763 milhões de recursos para atender proprietários de bares e restaurantes, organizadores de eventos, artistas e agentes de viagens, entre outros trabalhadores. Marçal havia criado, no início deste ano, um Projeto de Lei para atender com isenção de tributo os setores que funcionam no período da noite, os mais atingidos pela pandemia.





O governador atendeu a medida e ainda ampliou, passando a conceder aos empresários linha de microcrédito com juro zero, auxílio emergencial aos trabalhadores, além de abertura de editais de inovação e promoção de eventos turísticos.





Outra reivindicação feita pelo deputado Marçal e também acatada e instituída pelo governador foi de criar um cartão alimentação de R$ 200 mensais do programa Mais Social, para beneficiar até 100 mil famílias de baixa renda, também cadastradas no CadÚnico. O programa vai atender moradores de todas as cidades do estado e a assistência social já iniciou o cadastro das famílias.





ASSECOM