Nascidos em setembro podem sacar 2ª parcela do auxílio emergencial nesta segunda-feira (14)

Pagamento da 3ª parcela começa no domingo (20)

Beneficiários podem sacar valor do auxílio em qualquer agência da Caixa

A Caixa Econômica Federal libera, nesta segunda-feira (14), saque da 2ª parcela do auxílio emergencial a trabalhadores inscritos via aplicativo que nasceram no mês de setembro. Os valores variam de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar.





Desde então, só era possível movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.





Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.





Vejas as novas datas para a 2ª parcela do auxílio:





Calendário de saque









Por: Gabriel Maymone