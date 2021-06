BATAGUASSU| Sessões da Câmara Municipal são suspensas por 10 dias

Medida visa conter a disseminação da Covid-19

A Câmara de Vereadores de Bataguassu estará com as Sessões Ordinárias suspensas no município pelo período de dez dias, conforme publicação em Diário Oficial. A medida visa conter a disseminação da Covid-19 e é assinada pelo presidente da Casa de Leis, vereador Maurício do XV.





No período, conforme a publicação datada de 9 de junho, ficarão suspensos os prazos de Comissões Temporárias e Permanentes em andamento, sendo que as atividades parlamentares continuarão sendo exercidas normalmente.





O Ato da Mesa Diretora salienta também que apesar da suspensão poderão ser convocadas no período Sessões Extraordinárias para demandarem assuntos.





Segundo a Portaria 014/2021, a Câmara permanecerá fechada ao público, porém, os setores administrativos continuarão exercendo suas funções de forma presencial, em sistema de escala e por meio de home office. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3541-1141.





18ª SESSÃO





Na 18ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira, dia 7 de junho, foram aprovados os Requerimentos nº 53/2021, de autoria dos vereadores Eliane de Souza, César Martins, Celson de Magalhães, Nivaldo Reis e Jaime do XV, em que são solicitadas informações sobre o Duodécimo da Câmara de Vereadores; Requerimento nº 54/2021, de autoria do vereador Cleyton Rodrigo da Silva, que solicita do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) informações sobre a consulta referente a obra do Parque do Aquático Guassu além da aprovação da Moção de Pesar nº 0013-2021, de autoria do vereador Jaime do XV, destinada aos familiares de Edimundo Miranda da Silva externando as condolências pelo falecimento do referido morador do Distrito de Nova Porto XV ocorrido no dia 16 de maio, aos 65 anos.





Foi apresentada também a indicação nº 123, de autoria do vereador Jaime do XV que solicitou ao Poder Executivo a elaboração de um projeto para construção de uma quadra de areia no Píer Turístico.





