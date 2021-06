Ministério da Saúde confirma 255 mil doses de vacinas para MS

Senador Nelsinho Trad, como coordenador da bancada federal, recebeu o telefonema nesta manhã com a boa notícia

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (PSD), recebeu nesta manhã o telefonema do Ministério da Saúde confirmando a chegada de 255 mil doses das vacinas Janssen, Coronavac e Pfizer para Mato Grosso do Sul. Dessas, 105 devem chegar hoje (24).





Sobre a vinda das outras 150 mil doses da Janssen, o parlamentar foi informado que chegarão até o início da próxima semana. “As doses extras da Janssen devem chegar ao Estado no domingo”, divulgou o senador Nelsinho Trad em suas redes sociais.





Além dessas doses, de acordo com o senador Nelsinho Trad, Mato Grosso do Sul receberá as doses da Janssen contempladas no Plano Nacional de Imunização no início do mês (40 mil).





Em 10 de junho, o senador defendeu no Plenário do Senado Federal o envio de 350 mil doses da Janssen para Mato Grosso do Sul. O estado se destaca pela eficiência da vacinação e, segundo o senador, poderia servir como estudo de caso para retomada do desenvolvimento no país. O coordenador da bancada federal de MS também esteve pessoalmente no Ministério da Saúde para chamar a atenção à fronteira seca do estado com Paraguai e Bolívia, onde há trânsito de habitantes de diferentes países.





Para o senador Nelsinho Trad, o resultado de agora é fruto do trabalho em conjunto da bancada federal. “Todos os parlamentares pediram, nós nos unimos e os três senadores juntos foram ao Ministério da Saúde, no dia 11 de junho, e argumentamos a situação de Mato Grosso do Sul para o ministro Marcelo Queiroga”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Desde o início da pandemia, Campo Grande já registrou 3.229 óbitos por covid-19, o que representa 40,8% das mortes em Mato Grosso do Sul. “Vamos continuar a luta para trazer a vacina para todos”, afirmou o senador Nelsinho Trad.​





