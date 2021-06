Deputado Evander Vendramini comemora licitação para pavimentar estrada de Corumbá a Porto Esperança

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) comemorou a notícia da abertura de licitação para implantação de revestimento primário da Rodovia BR-262, com extensão de mais de 11 quilômetros ligando o município de Corumbá ao distrito de Porto Esperança. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o aviso de licitação ontem, 23, com data de abertura prevista para o dia 26 de julho. Para a pavimentação, o Governo do Estado separou empenho no valor de R$ 3 milhões.





De acordo com Evander, a pavimentação do trecho é uma solicitação antiga da população e, desde o início de seu mandato em janeiro de 2019, o parlamentar vem cobrando dos órgãos competentes a obra. “Por diversas vezes, me reuni com os responsáveis para pedir pela nossa gente, que tanto sofre para se deslocar de Porto Esperança até Corumbá. É um sonho que logo se tornará realidade”, destacou.





Um desses encontros aconteceu em fevereiro, quando o deputado progressista se reuniu com o diretor de manutenção de rodovias Agesul, engenheiro Mauro Azambuja Rondon. Na época, o diretor da agência explicou que houvera uma paralisação dos serviços em função da pandemia, no entanto, o órgão daria andamento ao processo de licitação para, assim, definir prazos para início e término das obras.





Com a publicação do aviso de licitação, Evander ressaltou a facilidade que será para realizar o trajeto, que passará de uma hora e meia para cerca de 15 minutos. “Fico muito feliz em ver que nossas demandas estão sendo atendidas pelo Governo do Estado. A estrada vai dar dignidade e acessibilidade à população que espera esse benefício há mais de 100 anos, levando conforto, sobretudo, àqueles que precisam ir a Corumbá em busca de atendimento médico, além de facilitar o transporte de minérios”, apontou o parlamentar.





Por: Adriana Viana