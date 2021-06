Manifestantes se reúnem contra Bolsonaro e a favor da vacina em Campo Grande

Protesto realizado neste sábado (19), na capital sul-mato-grossense, foi convocado por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais.

Manifestantes se reuniram em praça antes de passeata contra Bolsonaro e a favor da vacina em Campo Grande (MS) ©Itamar Silva/TV Morena

Manifestantes se reuniram em Campo Grande, na manhã deste sábado (19), para um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacina contra Covid. A concentração foi na Praça do Rádio Clube, na capital sul-mato-grossense, e os grupos saíram em passeata pela cidade na sequência.





A concentração do ato começou às 9h (horário local) e, por volta das 10h, começou a caminhada. De acordo com os manifestantes, o protesto é também em favor da vida, pedindo vacinação contra a Covid-19 e políticas de erradicação da fome e da pobreza. O ato foi convocado por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais.





Houve distribuição de máscaras do tipo PFF2, que têm maior eficácia na proteção contra a Covid, e de álcool a 70%. Na convocação da manifestação, os organizadores pediram para que todos os participantes usassem máscaras, o que foi obedecido no ato. No entanto, houve aglomeração.





Os grupos levaram faixas com frases em descontentamento ao governo de Bolsonaro. “Fora Bolsonaro genocida” foi uma das mais utilizadas. Movimentos de artistas também se reuniram para protestar contra o presidente, "em defesa da arte, vacina e poesia", além de pedir impeachment.





Outros atos simbólicos contra o presidente também foram registrados em Corumbá, Dourados e Nova Andradina.