Após brigar com marido, mulher é encontrada morta pendurada pelo pescoço em MS

Testemunha teria visto homem cortando pano momentos antes de encontrar vítima morta

Caso foi registrado como morte a esclarecer

Após brigar com o marido, Kelimara Gonçalves, de 26 anos, foi encontrada morta pendurada pelo pescoço por um pano em uma sustentação de madeira na noite da última quinta-feira (17), em uma aldeia indígena na cidade de Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande. Uma testemunha contou que ouviu a mulher discutindo com o marido momentos antes de encontrá-la morta e viu quando ele cortava o pano.





De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado nesta sexta-feira (18), o casal estava na aldeia e consumiu bebidas alcoólicas. Uma testemunha teria ouvido uma discussão entre os dois e contou à polícia que horas depois foi até a residência, momento em que encontrou a vítima morta, pendurada com uma tira de pano.





A polícia quando chegou ao local confirmou que Kelimara estava com uma tira de pano enrolada em seu pescoço e outra tira amarrada em uma madeira de sustentação do telhado da casa. A testemunha afirmou que quando encontrou a mulher, também viu o momento em que o marido de Kelimara cortava a tira de pano. Ele não foi localizado pela polícia e o caso foi registrado como morte a esclarecer.





Fonte: Midiamax

Por: Dayene Paz