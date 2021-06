HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Pesquise informações, resolva dúvidas, descubra novidades e movimente contatos. As comunicações estarão aceleradas. Pressa e afobação poderão causar mal-entendidos, com Mercúrio retrógrado. Dê importância às palavras e aos detalhes de tudo que você tiver que resolver hoje. Um antigo relacionamento poderá abalar o humor. Encerre pendências com conversas claras e objetivas.



Touro - 21/04 a 20/05





Fique de olho numa oportunidade de crescimento financeiro. Com vários planetas na área do dinheiro, você poderá melhorar as condições materiais e plantar boas sementes para o futuro. Negócios estarão aquecidos nesta fase, embora Mercúrio retrógrado torne o andamento mais lento. Respostas e finalizações poderão atrasar. Pesquise várias opções, antes de planejar compras e investimentos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada da Lua em seu signo, por onde já transitam o Sol e Mercúrio retrógrado dará nitidez aos sonhos. Algo maior se desenhará para o futuro e orientará decisões de vida. A fase favorecerá novos começos. Ligue o radar nas oportunidades de expansão profissional e financeira. Estabilidade e expectativas positivas no amor. Projetos em comum ganharão viabilidade. Planeje uma viagem longa.





Câncer - 21/06 a 21/07





Diminua a velocidade e avalie os sonhos. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Bom para atividades criativas, meditação e cuidados de beleza. Encontre respostas existenciais. Um pouco de interiorização fará bem ao espírito. O pavio estará curto nos relacionamentos. As melhores soluções para vencer os desafios de trabalho e da vida pessoal virão em momentos de relaxamento.





Leão - 22/07 a 22/08





Aprofunde vínculos e construa relações de confiança. Bom momento para firmar amizades e movimentar a vida social. O dia trará propostas de amigos e interação com novos grupos. Marque presença nas redes e ganhe reputação. Mercúrio retrógrado poderá causar mal-entendidos. Esclareça confusões com conversas pontuais e resolva uma situação incômoda. Saúde frágil. Descanse mais.





Virgem - 23/08 a 22/09





Brilhe publicamente e fortaleça a posição profissional. O dia trará maior projeção, popularidade e sucesso na carreira. Bom momento também para visualizar onde quer chegar e desenhar planos para o futuro. Novos relacionamentos virão para ficar. O ambiente social passará por mudanças e reavaliações. Inicie amizades e amplie as chances para o amor, se estiver só. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Ganhe prestígio e relevância! O dia será excelente para aumentar a exposição e o poder de influência. A proximidade de uma viagem ou curso cobrará planejamento. Pense nos detalhes e não deixe nada para última hora. Com Mercúrio retrógrado, será importante evitar atrasos, acertar a documentação e ajustar planos. Relações profissionais estarão aquecidas, Firme alianças. Conquistas pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Troque confidências e descubra mistérios. Conversas num tom profundo com a família trarão revelações e inspirarão mudanças. O dia favorecerá decisões de vida. Notícias de longe falarão ao coração e darão no que pensar. Fortaleça um vínculo especial. Gestos carinhosos criarão um clima mágico no amor. Confie nos sentimentos, transforme padrões e intensifique a vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Esclareça posições nos relacionamentos e firme parcerias. Acordos darão mais segurança nos planos de longo prazo e escolhas. Um sonho da vida íntima poderá se realizar e acelerar decisões de mudança. Momento de reflexões importantes no amor. Entendimento, uma dose maior de flexibilidade e gestos carinhosos estabilizarão uma relação especial. Invista em maior conforto e segurança.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Encontre soluções práticas para diminuir despesas, proteger a saúde e estabilizar as finanças. Negociações de trabalho terão andamento positivo, embora respostas atrasem. Transponha obstáculos e vença desafios com atenção aos detalhes e às palavras nas interações de hoje. Harmonia nos relacionamentos será fundamental para alcançar metas profissionais. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Brilhe, conquiste espaços, crie soluções originais e impulsione o trabalho. Bom momento para desenvolver ideias e enriquecer a experiência de vida e o amor com novos projetos e prazeres diferentes. O cotidiano ficará mais agradável com toques delicados na decoração dos seus espaços. Cuidados de saúde, corporais e estéticos deverão incluir atividade física regular e novos hábitos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Apoio à família e solução de pendências do passado fortalecerão as bases afetivas, eliminarão velhas angústias e darão mais leveza às relações. Fase de realizar sonhos e elevar padrões de conforto. Bom momento para construir a casa, comprar ou vender um imóvel e firmar negócios que proporcionarão mais segurança. Amor com clima mágico e paixão. Poder de conquista em alta!





Por: ROSA DI MAULO