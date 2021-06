Chuva se mantém no centro-sul de MS e deixa temperaturas amenas nesta quarta-feira (9)

O tempo segue bastante instável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (09). A meteorologia pede atenção para o risco de chuva moderada à forte, além de raios e rajadas de vento.





Na parte sul e sudoeste do Estado o tempo segue bastante fechado e o sol nem chega a aparecer, intercalando entre períodos de chuva e céu nublado.





Pela manhã as condições são de céu nublado a encoberto, mas ao longo do dia o tempo abre nas regiões pantaneira, norte e costa leste. A chuva deve se manter concentrada na parte centro-sul do Estado.





Nas áreas onde não chove, os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos podendo ficar abaixo dos 30% à tarde.





As temperaturas ficam agradáveis com a madrugada podendo registrar 16°C e a máxima pode atingir 36°C.





Para Campo Grande o Instituto Nacional de Meteorologia indica manhã de tempo fechado e com chuvisco, e tarde de céu encoberto. As temperaturas caem bastante na capital que pode registrar mínima de 15°C e a máxima não passa dos 23°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)