HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Promova a união familiar, esclareça o passado e fortaleça as bases afetivas. Sonhos do casamento poderão se realizar. Algo do destino envolverá o amor. Se estiver só, mesmo que nova relação comece devagar, alguém especial virá para ficar. Foque na vida pessoal e íntima, nos filhos e num projeto autoral nesta semana. Brilho, poder de conquista e de atração em alta!



Touro - 21/04 a 20/05





Decisões de assuntos de família ou de moradia movimentarão a semana, que também trará novas amizades e prazer nas atividades de grupo. Motive a equipe, amplie contatos e marque presença nas redes. As comunicações estarão abertas. Atividades comerciais ganharão impulso. Espere por bons resultados e estabilidade financeira. Renove estruturas e ganhe mais conforto.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A semana trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Dê um passo maior na carreira, projete a imagem e ganhe reputação. Burocracias, acerto de documentação ou assunto jurídico cobrarão paciência. Você poderá firmar bons acordos e finalizar uma pendência. Amplie o diálogo com irmãos, some forças e encontre soluções originais e libertadoras. Sucesso!



Câncer - 21/06 a 21/07





Otimismo, autoconfiança, brilho e escolhas sábias colorirão esta semana, que trará conquista financeira e investimentos no seu futuro. Amplie horizontes e determine planos de longo prazo. Hora de assumir seu poder interno, ganhar relevância e consolidar a carreira. Expanda a consciência e o projeto de vida. Oportunidades, convites e ligações internacionais à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Aumente a sintonia com a força interior, encerre um longo ciclo e promova as mudanças desejadas no trabalho ou no lifestyle. Marte e Vênus em seu signo movimentarão a vida numa direção mais atraente. Espere por conquistas pessoais relevantes. Planeje uma viagem com antecedência. Aproveite a semana para iniciar relações e colocar a conversa em dia com amigos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Amplie amizades e dê atenção aos relacionamentos próximos. A semana trará reflexões sobre o futuro e plano de carreira. Comunicações profissionais estarão aquecidas. Determine metas mais altas. Valerá apostar nos sonhos e abraçar uma missão especial. Conte com bons parceiros, elogios do chefe e fortaleça a posição na equipe. Fantasias românticas e expectativas no amor.



Libra - 23/09 a 22/10





Novas amizades e trabalho ganharão dose maior de motivação nesta semana. Espere por sucesso dos empreendimentos, oportunidades de expandir a atuação e destaque na equipe. O Sol desenhará cenário positivo para o futuro. Novos caminhos se abrirão nesta fase, se estiver em busca de se recolocar ou de um passo maior na carreira. Construa relações de confiança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Decisões sobre o futuro e planos da vida íntima e familiar agitarão a semana. Abra novo caminho de trabalho. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase que também favorecerá novas associações e parcerias. Uma conquista profissional trará visibilidade e mais prestígio. Entusiasmo, prazer e novos projetos darão sabor à vida. Amor com paixão e clima de aventura.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite esta semana para resolver assuntos jurídicos, apoiar a família e concretizar uma mudança. Restrições da pandemia atrasarão prazos e planos de viagem. Espere por melhores condições em breve. Se planejar direitinho e tiver paciência, tudo dará certo. Inquietudes no trabalho. Diminua a ansiedade com atividade física e sabedoria espiritual. Poder em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor. Amplie o diálogo, aumente a cumplicidade e apimente a relação íntima. Planos de mudança ganharão força nesta semana, que trará soluções originais e estratégias de trabalho. Aproveite também para disciplinar a rotina e cuidar da saúde. Vitalidade mais baixa cobrará atenção à alimentação e hábitos. Estudos estarão aquecidos. Casamento em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Negócios estarão aquecidos nesta semana. Aproveite oportunidades de crescimento financeiro e fortaleça a posição no trabalho. Tensões com parceiros serão passageiras. Conte com mais diplomacia para firmar acordos e harmonizar os relacionamentos. Conflito de interesses provocará incertezas numa associação ou relação próxima. Encontre pontos em comum.



Peixes - 20/02 a 20/03





Alto astral, otimismo e entusiasmo com novos projetos anunciam uma semana iluminada e de ótimos resultados. Impulsione o trabalho com novas iniciativas e surpreenda. Ideias geniais e muita criatividade impressionarão parceiros. Valerá também disciplinar o treino e dobrar a atenção com a saúde. Cuidados estéticos jogarão a autoestima para cima. Tudo aberto no amor!





Por: ROSA DI MAULO