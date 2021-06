Frio ganha força e últimos dias de junho serão marcados por geada em Mato Grosso do Sul

O frio ganha força neste início de semana no centro-sul do Brasil com a chegada da massa de ar de origem polar que promete ser a mais intensa do ano até agora, segundo os meteorologistas da Somar.





Em Mato Grosso do Sul a última semana do mês de junho começa com bastante frio. Desde a madrugada, a região sudoeste registra temperaturas mínimas abaixo de 10°C com tendência de queda ao longo desta segunda-feira (28) e também da semana.





Conforme a meteorologia, a quarta-feira pode ter mínimas de 1°C em Ponta Porã, e de 3°C na capital. De quinta-feira em diante o frio deve começar a se despedir com gradativa elevação das mínimas e máximas.





De acordo com Valesca Fernandes, meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), instabilidades devem marcar presença com chuva localizada na parte sul, sudoeste, sudeste e central do Estado na segunda e terça-feira. No restante da semana as condições estimadas são de tempo estável.





Os níveis de umidade relativa do ar ficam elevados nesta segunda-feira com variação entre 100% a 40%.





As temperaturas variam entre 8°C na região sudoeste, e a máxima pode chegar aos 26°C na parte norte do Estado.





Nebulosidade na capital do Estado, com previsão de madrugada com temperatura mínima de 8°C e a máxima de 15°C com tendência a declínio.





