Frio intenso deve permanecer ao longo da semana em Mato Grosso do Sul

Uma intensa massa de ar polar avança sobre o país e provoca frio intenso nos próximos dias. Em Mato Grosso do Sul há condições para temperaturas de 1°C com geada na região sul e sudoeste.





Esse frio deve permanecer no Estado pelo menos até sexta-feira (02) quando o centro da massa de ar polar se desloca para o oceano, permitindo que as temperaturas voltem a subir na região Centro-Oeste, conforme o Climatempo.





O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de queda acentuada nas temperaturas com elevado grau de severidade, oferecendo riscos à saúde. O alerta de temperaturas até 5°C abaixo da média no período, é válido até dia 30 de junho.





Com o declínio acentuado das temperaturas, as recomendações do coordenador da Defesa Civil de MS, Fábio Santos Catarinelli, são redobrar os cuidados com crianças, idosos, e animais domésticos.





“Também é importante fazer o cadastro no serviço de alerta de SMS da Defesa Civil Estadual enviando uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse”.





Nesta terça-feira (29) as condições são de muitas nuvens que ainda se espalham sobre o Estado, mas sem expectativa de chuva. O dia pode começar com geada no sul de Mato Grosso do Sul.





O ar frio e seco se espalha por todo Estado com níveis de umidade do ar na casa dos 20% durante a tarde.





A madrugada pode ter mínima de 1°C em Ponta Porã, e a máxima está estimada em 17°C na região leste.





Na capital, céu com muitas nuvens e temperaturas entre 5°C a 17°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Por: Mireli Obando