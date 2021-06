HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

A sensibilidade estará amplificada. Pensamentos e sentimentos serão contraditórios e levantarão dúvidas. Evite tomar decisões no calor das emoções. Fantasiar demais poderá provocar ilusões. Observe as situações, analise detalhes, faça perguntas diretas, ouça conselhos de amizades experientes e vá com calma numa nova relação ou negócio. Família com mais união.



Touro - 21/04 a 20/05





Sentimentos generosos envolverão as interações de hoje. Palavras motivadoras aproximarão amizades e também aumentarão as conexões nas redes. Bom momento para ingressar num grupo influente, colaborar com projetos sociais e ampliar contatos fora do seu meio. Pague uma conta pendente e encerre uma situação incômoda. Dê uma virada de vida e ganhe liberdade.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Oportunidades profissionais continuarão chegando sem aviso. O desafio será se organizar para dar conta de tantas demandas. A motivação virá da área financeira com aumento de rendimentos e maior capacidade de planejamento. Fortaleça as bases materiais nas próximas semanas. Negociações terão andamento positivo. Amigos darão dicas para acertar documentos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novos projetos incluirão cursos, viagens e investimentos no futuro. Momento de maior conexão com a espiritualidade e a intuição incentivará a busca pelo autoconhecimento e por respostas existenciais. Novos modelos de negócio serão atrativos. Administre seus recursos com sabedoria e visão de longo prazo. Boas notícias de longe. Construa relações de confiança.





Leão - 22/07 a 22/08





Esta fase que antecede o aniversário pedirá maior interiorização e privacidade. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos, expandir a consciência e encerrar um longo ciclo. Meditação, terapia e momentos restauradores perto da natureza estarão nos planos. Aposte num novo lifestyle e em hábitos saudáveis. Decisões de vida incluirão inovações na área profissional.





Virgem - 23/08 a 22/09





Carinho, romantismo e sentimentos generosos intensificarão o amor. Novo envolvimento poderá começar como amizade, se estiver só. Associações e parcerias serão positivas nesta fase. Aposte em maior abertura nos relacionamentos e fortaleça a posição na equipe. Um sonho poderá se realizar e alterar planos. Uma proposta inesperada balançará as estruturas.



Libra - 23/09 a 22/10





Bons resultados de trabalho darão satisfação. Acelere a produção e brilhe. O dia trará visão de futuro, visibilidade e sucesso na carreira. Inclua cuidados de saúde e bem-estar na rotina e torne o cotidiano mais gostoso. O Sol iluminará caminhos de maior realização pessoal e profissional. O prazer estará nas coisas simples. Novas amizades promoverão mudanças positivas em sua vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O coração baterá forte hoje. Troque confidências e aprofunde uma relação especial. Dia de investigar mistérios, descobrir segredos e embarcar em novas experiências. A sorte estará ao seu lado nesta fase. Ligue o radar nas oportunidades, você poderá firmar bons negócios e sair no lucro. Resposta de um assunto jurídico, ou andamento de ação na Justiça, virá positiva.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Curta momentos carinhosos, promova união e cuide da família. Assuntos domésticos ou de moradia estarão em discussão. Talvez precise conciliar interesses divergentes numa relação próxima. Evite julgamentos precipitados ou decisões radicais. Com um pouco de flexibilidade, você amenizará conflitos e firmará acordos. A luta por direitos e justiça social mobilizará ações.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Histórias comoventes e conversas carregadas de emoção marcarão o dia. Aprofunde relações, compartilhe sentimentos e resolva assuntos de família. Decisões de hoje darão tranquilidade. Comunicações de trabalho e informações sobre plano de saúde ou tratamento médico estarão confusas. Analise detalhes de contrato e propostas com calma. Casamento com novidades.





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuntos financeiros em destaque. A cabeça estará nas nuvens hoje. Cuidado com confusões nas contas, ou gastos impensados. A fase trará aumento de rendimentos e sucesso no trabalho. Valores afetivos também contarão pontos nas decisões e nos investimentos. Só não se perca com expectativas irrealistas. Mantenha os pés no chão e o foco nos planos de longo prazo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para investir na imagem, cuidar da beleza e dar atenção às necessidades pessoais. Discussões com a família poderão ser confusas hoje. Arrume bagunças na casa e torne a rotina mais funcional. Lindo momento no amor. Projetos a dois trarão otimismo e entusiasmo. Novas parcerias impulsionarão o trabalho. Paixão em alta!





Por: ROSA DI MAULO